الإعلان الأول.. مسلسل المتوحش الحلقة 36 على قناة أون تركي و فوكس التركية مدبلجة على شاهد VIP

كل لحظة تمر نجد أن هناك كثرة في البحث عن مسلسل المتوحش الحلقة 36 الذي يتابعه فئة كبيرة من الناس من شتى الدول العربية، ويعتبر مسلسل المتوحش من المسلسلات الناجحة والمميزة جداً التي نالت إعجاب فئة كبيرة من الجمهور، ولهذا السبب هناك كثافة في البحث عن مواعيد عرض المسلسل والقنوات التي تقوم بعرضه، المتوحش هو مسلسل تركي اجتماعي رومانسي يناقش قضايا مهمة جداً ويطرح نماذج كثيرة من الشخصيات والصراعات مع الواقع،

قصة مسلسل المتوحش تدور حول شخصية يامان الشاب الذي عاش طفولة قاسية بسبب زوج أمه والذي يدعى سرحان، لقد تعاون سرحان مع شيبنام صديقة زوجته من أجل خطف يامن وهو صغير لأنه كان يعلم بأن الطفل من رجل آخر يدعى الدكتور جوفان، وبعد أن اكتشفت نيسليهان أن ابنها هو يامنت بدأت أحداث المسلسل تنقل رأساً على عقب، ترقبوا معنا لاستكمال تفاصيل وأحداث مسلسل المتوحش الحلقة 36.

مسلسل المتوحش الحلقة 36

لقد حققت الحلقات السابقة من مسلسل المتوحش تفاعل كبير ومنذ ساعات قليلة تم بدء الترويج للحلقة 36 من مسلسل المتوحش الذي ينتظرها ملايين الأشخاص على احر من الجمر، وخاصةً بعد أن نجح يامان واليف في إنقاذ رويا وكشف سرحان على حقيقته أمام الاز شاغلا، مما يحاول يامان والدكتور جوفان والاز أن يضعون مخطط من أجل انقاد الأم نسليهان وإيقاع سرحان في الفخ وتسليمه إلى الشرطة لكي يعاقب على الجرائم التي ارتكبها في حق الجميع وحتى ابنائه.

مواعيد العرض و القنوات العارضة مسلسل المتوحش

هناك عدة قنوات متاحة على القمر الصناعي نايل سات أصبح لديها حقوق المسلسل الجديد والحصري المتوحش التركي، والذي يعرض يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 10 مساءً على قناة فوكس التركية، كما يعرض المسلسل على قناة أون تركي مترجم باللغة العربية، وتشاهدون مسلسل المتوحش عبر شاشة قناة MBC الساعة 6 مساءً، وتشاهدون المسلسل مدبلج باللغة العربية عبر منصة شاهد vip وعبر موقع قصة عشق.