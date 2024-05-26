حمل نتيجتك PDF.. نتائج السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني البصرة عبر موقع نتائجنا

منذ أسابيع قليلة أعلنت وزارة التربية العراقية على انتهاء اختبارات الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق، ولهذا ينتظر الطلاب نتائج السادس الابتدائي 2024 بفارغ الصبر، حيث سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة، وقد تم الإعلان عن النتيجة في بعض المحافظات التي أعلنت بشكل رسمي عن انتهاء عملية التصحيح ومراجعة الأوراق بصورة رسمية من الوزارة، أما المحافظات المتبقية فهي لم تنتهي من اعتماد النتيجة حتى الآن.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق

يتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2024 البصرة على بعض المواقع الإلكترونية الشهيرة، من ضمنها هو موقع نتائجنا، وحتى يتم الحصول على النتيجة من خلاله يلزم تنفيذ الآتي:

قم بزيارة موقع نتائجنا الرسمي.

بعد ذلك ابدأ في تحديد خيار نتيجة الصف السادس الابتدائي.

بعد ذلك قم بتحديد المحافظة واختار محافظة البصرة.

في حال الإعلان عن النتيجة، قم بالضغط على أيقونة تحميل المتوفرة لك.

ثم عليك باختيار المدرسة المسجل بها.

انتظر قليلا حتى يتم تحميل كشف النتيجة.

قم بالدخول إليه وابحث عن الاسم حتى تظهر لك النتيجة.

خطوات الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2024

يعد موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي هو من ضمن المواقع الموثوق منها، والتي تقدم نتيجة الصف السادس الابتدائي إلى الطلاب في محافظة البصرة، وحتى يتم الحصول على النتيجة في أسرع وقت يلزم اتباع الآتي: