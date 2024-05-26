ثبتها في خطوتين .. تردد قناة بطوط 2024 BATOT TV على نايل وعرب سات

يقوم الكثير من الامهات والاباء بالبحث عن تردد قناة بطوط كيدز2024، فهي تعتبر من القنوات الفضائية التي يحبها الملايين من الأطفال، كما أنها تعتبر من أكثر القنوات التي تتناسب مع أعمارهم فهي دائما تقوم بعمل تحديثات وتغيير لمحتواها أول بأول، كما تلبي كل احتياجات المشاهدين وتحسن من جودة الصورة والصوت باستمرار، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم التردد الجديد لهذه القناة.

تردد قناة بطوط 2024

قاما قناة بطوط بتغيير التردد الخاص بها لكي تحسن من جودة الفيديو والصوت والصورة، وجاء التردد على النايل سات كالتالي:

ترددها

معامل الترميز هو

معدل الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أما تردد القناة على العرب سات هو:

التردد هو

معامل الترميز

الاستقطاب افقي.

طريقة تثبيت تردد قناة بطوط

يوجد بعض الخطوات البسيطة التي يجب أن يتبعها المستخدم ليتم تثبيت قناة بطوط الجديدة وهذه الخطوات هي:

الضغط على قائمة الإعدادات الموجودة في التلفزيون باستخدام الريموت كنترول.

اختيار تثبيت القناة.

الانتقال إلى البحث اليدوي.

كتابة معلومات القناة بكل التفاصيل التي ذكرناها في الاعلى.

الانتظار حتى يتم الانتهاء من عملية البحث.

الضغط على حفظ لحفظ القناة.

في النهاية ستظهر القناة ضمن قناه قائمه القنوات المتاحة.

مميزات قناه بطوط

تحتوي قناة بطوط الجديدة على الكثير من المميزات التي تتميز بها وأهم هذه المميزات: