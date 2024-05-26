مبروووك…الان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة عبر البوابة الإلكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة القاهرة الترم الثاني الدور الأول للعام الدراسي 2024، حيث أنتهت، امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظة القاهرة، خلال الأسبوع الماضي، لتبدأ أعمال التصحيح والمراجعة مباشرة، وجارى الآن رصد الدرجات ومراجعتها بعناية للتأكد من دقة النتائج، ومع إعلان وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات، زاد البحث عن نتيجة محافظة القاهرة على موقع حيث انتهت مديريات التربية والتعليم في المحافظات من تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعة درجات جميع المواد. ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم من خلال بوابة التعليم الأساسي والتي تنشر نتيجة الإعدادية للطلاب في محافظة القاهرة.

نتيجة الصف الثاني الاعدادي بالقاهرة برقم الجلوس

أكدت الوزارة التربية والتعليم المصرية، انه جاري الان العمل على الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بأعمال تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني فى محافظة القاهرة، حيث يتم الان مراجعة جميع الدرجات والمرجعات النهائية لها دخل الكنترول ومن المتوقع أن يتم رصد الدرجات النهائية خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يتم القيام بعرض النتيجة على السيدد محافظة القاهرة، من أجل القيام. باعتمادها ومن ثم رفع النتيجة على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة القاهرة.

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة برقم الجلوس

من خلال الرابط الرسمي لموقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة القاهرة، تستطيع الحصول على نتيجته الصف الثالث الإعدادي بكل سهولة عن طريق إتخاذ الإجراءات البسيطة التالية: