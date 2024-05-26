“هنـــا” تنزيل نتيجة السادس الابتدائي بالاسم 2024 جميع المحافظات في مصر بالاسم

يبحث كثير من أولياء الأمور عن كيفية تنزيل نتائج السادس الابتدائي بالاسم 2024 جميع المحافظات، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هناك رابط يمكن الاستعلام عن نتائج الصف االسادس من خلاله، ليحصل الطلاب والطالبات على نتائجهم إلكترونياً دون الحاجة للذهاب للمدارس، وذلك بعد إنتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح.

تنزيل نتيجة السادس الابتدائي بالاسم 2024 جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم ظهور النتيجة تدريجيا اي محافظة تلو الأخرى، وذلك لعدم حدوث ضغط كبير على الرابط المخصص من وزارة التربية والتعليم، ومن خلال مجموعة من الخطوات التالية يتم استخراج النتائج بكل سهولة :

أولا قم بالدخول إلى الموقع الالكتروني نتيجة نت من هنا ، أو موقع بوابة التعليم الاساسي من هنا .

ثانياً على الطالب الضغط على الخدمات الإلكترونية.

قم بتسجيل بيانات الطالب من الاسم ورقم الجلوس أو الرقم القومي.

قم باختيار المحافظة والمديرية التابع لها الطالب.

بعد التأكد من صحة البيانات قم بالضغط علي زر الاستعلام عن النتيجة أو بحث.

أنتظر قليلاً حتى يتم ظهور النتيجة بالتفصيل.

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات الصف السادس الابتدائي، وهي عبارة عن 280 درجة مقسمة على الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني بالتساوي أي لكل فصل دراسي 140 درجة، وتوزيع الدرجات يتم كالتالي: