“هنـــا” نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع نتائجنا في العراق .. أربيل نينوي والبصرة

لقد كثر البحث في هذا الوقت عن نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع نتائجنا ويترقب الكثير من الطلاب وأيضًا أولياء الأمور الذين يعيشون في توتر بسبب النتيجة، بعد إتمام انتهاء الامتحانات في هذه الفترة حيث قامت الوزارة بالعراق بتوضيح أن العديد من المحافظات الي وقتنا هذا يقومون بالتصحيح ولم ينتهوا، واوضحت العديد من المحافظات انه جاري رفع النتائج الكترونيا عبر الموقع حتى يستطيع جميع الطلاب التعرف عليها في وقت سريع فحتى تتمكن من النتيجة عليك المتابعة لكي تتعرف على أهم الخطوات الخاصة بها.

نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع نتائجنا

يمكن للطالب أن يقوم باستخراج النتيجة الخاصة بالصف السادس الابتدائي من خلال موقع نتائجنا وتكون خطواتها كالتالي:

أولًا ادخل الموقع الخاص بالوزارة العراقية وهو نتائجنا.

ثم قم بكتابة الرمز الخاص بالطالب في مكانه الصحيح.

اضغط على كلمة نتيجة الصف السادس بالدور الأول.

اضغط على كلمة الرقم الامتحاني واكتبه.

قم بتحديد المحافظة التي يتبع إليها الطالب.

في النهاية اضغط على كلمة استعلم عن النتيجة.

كيف يتم تحميل النتيجة بصيغة PDF

يمكنك أن تقوم بتنزيل النتيجة بصيغة PDF وتكون خطواتها كالتالي: