تحميل نتائج الصف الخامس 2024 بالاسم “هنــــا” مبروك النجاح للجميع في عموم المحافظات

نتائج الصف الخامس 2024 بالاسم من النتائج الضرورية التي يبحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور من خلال محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الإجتماعي، حيث إنها الشهادة التي تحدد امكانية نقل الطالب لمرحلة الصف السادس الابتدائي، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إتاحة النتائج من خلال الموقع الإلكتروني.

نتائج الصف الخامس 2024 بالاسم

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستعلن عن نتائج الصف الخامس 2024 بالاسم عقب انتهاء مديريات التربية والتعليم والكنترولات في مختلف المحافظات من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، وسيتم الإعلان عن نتيجة كل محافظة على حدة.

طريقة الاستعلام نتائج الصف الخامس 2024 بالاسم

وفرت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الخطوات عليك اتباعها ليسهل الحصول علي لنتيجة الصف الخامس الابتدائي وهذه الخطوات نعرضها لكم كالتالي:

أولا عليك الدخول إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط .

ثم قم باختيار مرحلة الصف الخامس.

قم باختيار المحافظة و المديرية التابع لها الطالب.

ادخل اسمك ورقم الجلوس الخاص بك بشكل صحيح.

ثم قم بالضغط علي زر البحث عن النتيجة وستظهر لك النتائج في صفحة اخري.

نتائج الصف الخامس 2024 بالاسم

درجات الفصل الدراسي الثاني المضافة للمجموع 140 درجة ويتم توزيع الدرجات كالتالي: