تحميل نتائج الصف الخامس 2024 بالاسم “هنــــا” مبروك النجاح للجميع في عموم المحافظات

نتائج الصف الخامس 2024 بالاسم من النتائج الضرورية التي يبحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور من خلال محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الإجتماعي، حيث إنها الشهادة التي تحدد امكانية نقل الطالب لمرحلة الصف السادس الابتدائي، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إتاحة النتائج من خلال الموقع الإلكتروني.
نتائج الصف الخامس 2024 بالاسم
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستعلن عن نتائج الصف الخامس 2024 بالاسم عقب انتهاء مديريات التربية والتعليم والكنترولات في مختلف المحافظات من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، وسيتم الإعلان عن نتيجة كل محافظة على حدة.
طريقة الاستعلام نتائج الصف الخامس 2024 بالاسم
وفرت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الخطوات عليك اتباعها ليسهل الحصول علي لنتيجة الصف الخامس الابتدائي وهذه الخطوات نعرضها لكم كالتالي:
- أولا عليك الدخول إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط.
- ثم قم باختيار مرحلة الصف الخامس.
- قم باختيار المحافظة و المديرية التابع لها الطالب.
- ادخل اسمك ورقم الجلوس الخاص بك بشكل صحيح.
- ثم قم بالضغط علي زر البحث عن النتيجة وستظهر لك النتائج في صفحة اخري.
نتائج الصف الخامس 2024 بالاسم
درجات الفصل الدراسي الثاني المضافة للمجموع 140 درجة ويتم توزيع الدرجات كالتالي:
- حددت وزارة التعليم أن درجات اللغة العربية ستكون 40 درجة.
- أما عن مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة.
- كما حددت الرياضيات 30 درجة.
- بينما قامت بتحديد الدراسات الاجتماعية 20 درجة.
- العلوم 20 درجة.
- سوف يتم سرد كافة الدرجات الخاصة بالطلاب بالاسم لكافة المحافظات، بعد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات على الفور.