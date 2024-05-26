متاح الان.. لينك التقدم للصف الأول الابتدائي 2024 من الموقع الرسمي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يهتم جميع أولياء الأمور خلال الفترة الحالية بالتقدم للصف الأول الابتدائي 2024، حيث يتم التقديم إلى تلك المرحلة عن طريق توافر عدد كبير من الشروط التي قامت وزارة التعليم المصرية بوضعها حتى يتم التمكن من الموافقة على طلب الإلتحاق، ولم يتم الموافقة عليها إلا من خلال توافرها، حيث تم الإعلان عن الموعد المخصص لبدء قبول طلاب الإلتحاق من ثقبل الوزارة، ومن خلال مقالنا نتعرف على أهم خطوات التقديم وشروط الموافقة على الطلب بشكل مفصل.

التقدم للصف الأول الابتدائي 2024

يعد التقدم للصف الأول الابتدائي 2024 هامًا لجميع أولياء الأمور الراغبين في بدء تعليم أولادهم، حيث يتم التقديم إلى المرحلة عن طريق عدد من الخطوات، ولا يمكن الموافقة على الطلب دون التقديم إليه بخطوات صحيحة، والتي تكون كما يلي:

ادخل إلى رابط التقديم إى الصف الأول من هنا.

قم بإنشاء حسابًا داخل الموقع من خلال بيانات ولي الأمر ورقم القومي الخاص به.

اضغط على ذر تسجيل طالب جديد، ومن ثم اضغط على الصف الأول الإبتدائي.

سجل كافة البيانات بشكل صحيح.

اختر المدرسة التي ترغب في أن طفلك يلتحق بها.

تأكد من جميع البيانات المكتوبة.

قم بطباعة الطلب لحين إشعارك بنتيجة الطلب

شروط الإلتحاق بالصف الأول الإبتدائي

يوجد عدد من الشروط الهامة التي تساعد ولي الأمر في تقديم طلب التحاق طلفه بالمرحلة الإبتدائية والموافقة على الطلب من قبل الوزارة، والتي تكون كما يلي: