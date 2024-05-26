نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024 بالاسم وزارة التربية والتعليم “هنــــا” .. مبروك النجاح

نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024 بالاسم وزارة التربية والتعليم، من المعروف أن مرحلة الصف الثالث الأعدادي ما هو إلا مرحلة انتقالية للمرحلة الثانوية، فقد قامت وزارة التعليم المصرية بالإعلان عن خطوات معرفة النتائج بالاسم من خلال الموقع الرسمي لها.

نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024 بالاسم وزارة التربية والتعليم

فالأيام القليلة الماضية تحدثت بوابة الأزهر الإلكترونية عن النتائج المرتبطة بالصف الأول والثاني الإعدادي بعدما قامت بتسجيل كافة الدرجات الورقية للفصل الدراسي الثاني ، فيمكن لجميع الطلاب معرفة نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولاً قم بالدخول علي الموقع الخاص ب بوابة الأزهر الإلكترونية

قم بالضغط علي أيقونة “خدمات الأزهر الشريف”.

لا بد أن تقوم بتحديد القسم الخاص بالشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024.

في الخطوة القادمة قم بتحديد المنطقة التي يقيم فيها الطالب.

قم بإدراج رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على خانة الاستعلام.

انتظر حتى تظهر لك نتيجة الطالب.

مبروك النجاح للجميع وذلك بعد الاطلاع عن نتائج الطلاب بالكامل.

بعدما تظهر أمامك النتيجة يمكنك طباعتها لتبقى معك، فيجب العلم إلى أنها لن يتم أخذها على محور الأساس حيث تقوم الوزارة بإعطاء شهادة اصليه مختومة للطالب للانتقال إلى المرحلة الثانوية.

توزيع الدرجات النهائية

وضحت وزارة التعليم المصرية أن توزيع الدرجات يتم كما هو موضح: