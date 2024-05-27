اتفرج علي القط والفار بجودة عالية.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات

ننشر لكم تردد قناة توم وجيري التي أصبحت واحدة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، وتجذب برامج توم وجيري الأطفال من مختلف الفئات العمرية عبر تقديم مجموعة متنوعة من أفلام الرسوم المتحركة والبرامج التثقيفية والترفيهية، يبحث الآباء عن التردد الجديد لهذه القناة بعدما قام القمر الصناعي نايل سات بتغيير ترددها مؤخرا، لذلك سنتناول في هذا المقال شرح كيفية تغيير القناة على جهاز الاستقبال وتقديم معلومات عن التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة توم وجيري

إذا كنت من عشاق الرسوم المتحركة فمن المرجح أنك سمعت عن تردد قناة توم وجيري، حيث يتميز بث القناة بمجموعة منتقاة من الحلقات الشهيرة والمحبوبة عالميا، تردد القناة الفريد يسهل استقبال الإشارة والاستمتاع بأروع مغامرات القط والفأر أثناء مطاردتهم لبعضهم البعض لذلك، إليكم الآن المعلومات التالية:

التردد: 12149

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

أهمية قناة توم وجيري للأطفال

من أهم القنوات التي ينبغي للأطفال متابعتها هي قناة توم وجيري، وذلك لعدة أسباب منها: