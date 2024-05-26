ترقبوا ظهورها قريبًا .. نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024 في نينوي والكرخ وبابل أربيل

نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024، يترقب الطلاب الإعلان عن درجاتهم فهم يعيشون في توتر وقلق ولن يطمئنوا حتى تظهر لهم، فيجب الاشارة أن الوزارة تعمل جاهدة على اتمام مرحلة المراجعة ورصد الدرجات حتى يتم رفعها على موقع الوزارة بصفة رسمية، ولن تظهر على موقع مواقع أخرى سوى المواقع المعتمدة من الوزارة.
نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024
- اولا قم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.
- سجل جميع المعلومات المطلوبة منك للدخول.
- يجب أن تقوم بتحديد المرحلة التي ترغب الاستعلام عنها.
- قم باستكمال باقي المعلومات الخاصة بالطالب.
- اضغط على خانة بحث.
- في هذه الحالة ستتمكن من تنزيل كافة النتائج فيمكنك الاطلاع على اسمك.
نتائج الثالث متوسط عبر نتائجنا
تعمل وزارة التربية العراقية كل الجهد للإعلان عن نتائج الثالث متوسط، فالجدير بالذكر أن أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب تتم وفق معايير محددة فيجب الأشارة إلى ذلك حيث وضحت الوزارة أن الطالب يجب أن يقوم بزيارة موقع نتائجنا واتباع الخطوات الآتية:
- كما يجب الدخول إلى قسم نتائج الطلاب.
- لا بد أن تقوم بتحديد مرحلة نتائج الثالث المتوسط
- اختر الدور الأول ثم قم بكتابة اسم المحافظة التي يقيم فيها الطالب بشكل دقيق.
- كما يجب أن تقوم بإدخال الاسم رباعي مع كتابة الرقم الامتحاني للطالب.
- قم بالضغط على خانة تحميل التي توجد بجوار خانة المحافظة.
- انتظر قليلًا حتى يتم تنزيل جميع الكشوفات بصيغة pdf.
- يجب أن تقوم بفتح الملف ومن ثم القيام بالبحث عن الاسم والدرجة.