ترقبوا ظهورها قريبًا .. نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024 في نينوي والكرخ وبابل أربيل

نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024، يترقب الطلاب الإعلان عن درجاتهم فهم يعيشون في توتر وقلق ولن يطمئنوا حتى تظهر لهم، فيجب الاشارة أن الوزارة تعمل جاهدة على اتمام مرحلة المراجعة ورصد الدرجات حتى يتم رفعها على موقع الوزارة بصفة رسمية، ولن تظهر على موقع مواقع أخرى سوى المواقع المعتمدة من الوزارة.

نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024

اولا قم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية .

سجل جميع المعلومات المطلوبة منك للدخول.

يجب أن تقوم بتحديد المرحلة التي ترغب الاستعلام عنها.

قم باستكمال باقي المعلومات الخاصة بالطالب.

اضغط على خانة بحث.

في هذه الحالة ستتمكن من تنزيل كافة النتائج فيمكنك الاطلاع على اسمك.

نتائج الثالث متوسط عبر نتائجنا

تعمل وزارة التربية العراقية كل الجهد للإعلان عن نتائج الثالث متوسط، فالجدير بالذكر أن أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب تتم وفق معايير محددة فيجب الأشارة إلى ذلك حيث وضحت الوزارة أن الطالب يجب أن يقوم بزيارة موقع نتائجنا واتباع الخطوات الآتية: