سماعات أبو اير 2 برو لاسلكية.. بلوتوث 5.2 وشحن سريع وبطارية قوية.. أحصل عليها قبل غيرك

تعد سماعات آوبو أنكو اير من افضل السماعات اللاسلكية التي أطلقت من الشركة العالمية آوبو المعروفة حيث تم الكشف عن جودة سماعات أنكو التي تعمل من خلال الاتصال عبر البلوتوث ومن خلال جودة صوت ملائمة لأذن السامع، علما بانه من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم التفاصيل اللازمة التي تختص بهذا الموضوع في السطور الآتية.
ماهي خصائص سماعات آوبو انكوا ير
- تحتوي علي محركات غشائية مصنوعه من التيتانيوم مقاس 12.4 مم تعمل هذه الخاصية علي إلغاء ضوضاء الميكروفون الذي ينشأ أثناء المكالمات.
- تقدم للمستخدم خاصية الاستمتاع بالأصوات نتيجة هذه المحركات التي تعمل من خلال تقنيه وجودة مميزة.
- كما تميز هذه السماعات بأنها مطليه بمادة التيتانيوم فائق الصلابة، التي تعمل علي قوة متزايدة بالإضافة إلي مستوي عالي جدا من اجل الاستمتاع بجميع التفاصيل.
- من ضمن مميزاتها وضع الشفافية.
- ارتداء ثابت ومريح للآذن.
مميزات سماعات أوبو الجديدة
- افضل جودة صوت.
- مقاومة الغبار والماء، يستطيع المستخدم استخدامها أثناء أداء التمرين، التدريبات الرياضية.
- تتميز بمحركات ديناميكية 8 مم تقدم صوتا قويا.
- تقدم أداء مميز لم نري مثله قبل ذلك في جميع السماعات الأخري.
- تعمل هذه السماعات علي دمج حلول البرامج مع المعدات من اجل تقديم تجربة صوتية مرئية سلسه ومتزامنه.
- يستطيعوا ايضا استخدامها لمدة تصل إلي 8 ساعات متواصله من خلال شحن مدته 10 دقائق.
- مصنوعه من خلال فتحات خاصه محسنه لصوت الجهير ومحركات التيتانيوم.
- تصميم عصري وانسيابي، تزن نحو 4.2 جرام فقط.
- سعرت هذه السماعات ب 1299 جنيه مصري.