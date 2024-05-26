فرحة العيد تقترب! تعرف على موعد عيد الأضحى المبارك في الجزائر 2024

زاد الاهتمام في الآونة الأخيرة بين المواطنين بخصوص موعد عيد الأضحى المبارك في الجزائر خاصةً وأن جميع العاملين في القطاع الحكومي والخاص يتمتعون بالحصول على هذه الأيام إجازة رسمية، ومن هذا المنطلق يتم الاحتفال الكامل دون الانشغال بأعباء العمل والاستمتاع بين أجواء الأسرة، ومن خلال تقريرنا الحالي نوضح لكم عدد أيام الإجازة الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية بالتفصيل.

موعد عيد الأضحى المبارك في الجزائر

أفصحت السلطات الجزائرية عن إجازة عيد الأضحى وذلك من خلال تأكيدها بأن الموعد لم يتم تحديده رسميًا حتى الآن، نظرًا لأن ذلك يتوقف على استطلاع هلال شهر ذو الحجة والذي سيتم رؤيته في أواخر شهر ذي القعدة الجاري:

إلا أنه بناءً على الحسابات الفلكية فمن المقرر أن يوافق العيد تاريخ 16 أو 17 من شهر يونيو القادم.

وجدير بالذكر أن المواطنين يحتفلون بالعيد من خلال مجموعة من المظاهر التي تبدأ بصلاة العيد بعد ذلك يتم ذبح الأضحية.

أيضًا يمكن اصطحاب الأصدقاء أو الأسرة للتنزه في الحدائق العامة.

كما يتم تبادل الزيارات العائلية في ظل أجواء العيد التي تدخل البهجة والسعادة على قلوب المسلمين.

الاجازات الرسمية في الجزائر 2024

أكدت الحكومة الجزائرية على أن أيام العيد هي إجازة رسمية لجميع العاملين في قطاعات الدولة، وأيضًا طلاب المدارس والجامعات، ومن هذا المنطلق حددت الجدول الرسمي الذي تم تحديده للعطلات الرسمية في البلاد وهو كالآتي: