«استعلم الآن» لينك أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الدفعة السابعة بالعراق عبر منصة مظلتي

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برفع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الدفعة السابعة على منصة منصة مظلتي الإلكترونية، كما أتاحت للمتقدمين خدمة الاستعلام عن حالة الطلبات التي قاموا بتقديمها في السابق، ولقد يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من ضمن أفضل البرامج التنموية التي طرحتها الوزارة مؤخراً، حيث أنها تهدف إلى إعانة ومساندة الأسر المحتاجة على تحمل أعباء الحياة.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الدفعة السابعة

أطلقت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الرعاية والشؤون الاجتماعية العراقية رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الدفعة السابعة خلال الأيام السابقة، وذلك في إطار تحقيق الرؤية المستقبلية 2030 التي تهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية وجعلها مميكنة، وتتمثل خطوات الاستعلام عن ذلك في النقاط الآتية:

التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر هذا الرابط .

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

إدخال اسم المحافظة التي ينتمي المستعلم إليها.

تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمستعلم.

النقر على أيقونة عرض.

ستظهر على الشاشة كافة البيانات الخاصة بالمتقدم.

يمكن تحميل كشف الأسماء على الجهاز من خلال النقر على أيقونة طباعة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

وضعت الجهات المختصة مجموعة من الشروط والمتطلبات التي وفقاً لها يتم قبول طلبات المواطنين، حيث تحرص الوزارة على وصول الدعم إلى مستحقيه لذلك قامت بوضع تلك المتطلبات، وهي كالتالي: