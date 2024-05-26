بشري سارة.. موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو في السعودية 1445 حقيقة الزيادة الجديدة على رواتب عيد الأضحى

ازداد البحث في الساعات الماضية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو والتي من المقرر أن تتم بعد عدة أيام حيث تتردد الكثير من الشائعات حول زيادة الرواتب لشهر يونيو وذلك احتفالا بعيد الأضحى فمتى يتم صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو في السعودية، وما هي الحقيقة حول زيادة الجديدة على رواتب شهر يونيو لعيد الأضحى، هذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين السعوديين لشهر يونيو 1445

قد قررت وزارة شؤون التقاعد قبل ذلك أن يتم صرف رواتب المتقاعدين السعوديين في الأول من كل شهر ميلادي، واذا توافق ذلك مع عطلة في البلاد فيتم تقديم ذلك اليوم أو تأخيره وذلك بحسب ما تقوم الوزارة بتحديده، وفي رواتب شهر يونيو سيوافق ذلك الأول من شهر يونيو في يوم السبت وهو عطلة رسمية في البلاد، لذلك قررت وزاره شؤون التقاعد أن يتم صرفه في يوم الخميس القادم الموافق 30 من مايو 2024 الموافق الخامس والعشرين ذي القعدة 1445 .

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 1445ه‍

تداولت الكثير من المواقع بعض الشائعات حول زيادة رواتب المتقاعدين في شهر يونيو وذلك بمناسبة عيد الاضحى، لذلك قد أعلنت وزارة شئون التقاعد عن عدم صحة تلك الأخبار، وانه لا يوجد أي زيادة في رواتب شهر يونيو وأنه من المقرر ان يتم صرفها وفقا للجدول المعلن عنه بدون أي تقديم أو تأخير في موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 1445 هجريا.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد لشهر يونيو 2024

بخطوات سهلة وبسيطة تمكن المستفيدين من راتب التقاعد من الاستعلام عنها عبر الخطوات التالية: