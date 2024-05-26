«من هنا» رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف

يرتقب أولياء الأمور موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 بفارغ الصبر، والتي من المتوقع إعلانها مع بداية شهر يونيو المقبل على البوابة الإلكترونية، حيث انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري من أداء امتحانات نهاية العام خلال الأيام الماضية، ولقد ناشد شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب كافة رؤساء الكنترول الحرص على قراءة ومراجعة كل كلمة في كراسات إجابات الطلبة من أجل منح كل طالب حقه.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024

كشف مصدر موثوق أنه خلال الأيام القادمة سيتم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية بجميع محافظات الجمهورية على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، حيث صرح المسؤول أنه جاري العمل الآن على مراجعة وتدقيق أوراق الإجابات، ورصد الدرجات بكل دقة وأمانة، لضمان تحقيق مبدأ الشفافية في النتائج، ومن ناحية أخرى قام الأزهر الشريف بتحديد المجموع الكلي للشهادة الإعدادية نحو 490 درجة، بحيث يبلغ مجموع كل ترم 245 درجة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري 2024

شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على جميع رؤساء الكنترول بعدم الإفصاح عن النتائج إلا بعد اعتمادها رسمياً، وأكد على أولياء الأمور والطلاب بضرورة متابعة الموقع الإلكتروني بشكل مستمر، من أجل الحصول على كل التحديثات والمعلومات الخاصة بالنتائج، وذلك للتسهيل والتيسير عليهم إذ لا حاجة للذهاب إلى مقر المدرسة التي ينتمي الطالب لها، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج: