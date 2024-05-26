“حدث واشحن مجانا 100%” خطوات تحميل تحديث ببجي موبايل الجديد.. حدث وامتلك أسلحة حديث واهزم خصومك

على الرغم من مرور بعض السنوات على إطلاق الإصدار الأول من ببجي موبايل إلا أنها قد لاقت إقبال كبير من محبي الألعاب إلكترونية، وما زال هذا الإقبال موجود حتى الآن مع أي تحديث تقوم به الشركة المطورة يسارع مستخدميها في تنزيله حتى يقوموا باستكشاف ما تمت إضافته إلى اللعبة، وهي في الأساس تقوم على وجود بعض المهام التي يجب على فريقين متنافسين أن يقوم أحدهما بإتمامها قبل الآخر للفوز بالجائزة، وفي المقال سوف نعرض كيف يمكن الحصول على التحديث الأخير من لعبة ببجي.

خطوات تحميل تحديث ببجي موبايل الجديد

يحمل التحديث الجديد للعبة مجموعة من المزايا والتحسينات للمشكلات التي كانت تواجه اللاعبين من قبل، وفي الخطوات الآتية نوضح طريقة تنزيل هذا التحديث:

يتم الدخول إلى متجر ألعاب الجهاز.

ثم يتم إدخال اسم اللعبة في الحقل المخصص لعملية البحث.

بعد ذلك سوف يظهر ملف اللعبة بالتحديث الجديد يتم الضغط على كلمة تحديث.

ثم الانتظار حتى تنتهي عملية التنزيل، ومن ثم عند فتح اللعبة سوف يجد اللاعب التحديثات الجديدة التي قد أضيفت لها.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل

من المزايا التي توجد داخل اللعبة هو إمكانية شراء أسلحة ومعدات إضافية من خلال الشدات، والتي يمكن أن يحصل عليها اللاعب عبر إتباع الخطوات الآتية: