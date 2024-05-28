الأضحية وصلت كام؟ ..سعر كيلو اللحم قائم اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 في الأسواق

مع اقتراب موعد عيد الأضحى زادت معدلات البحث بشكل كبير من قبل العديد من المواطنين حول سعر كيلو اللحم قائم اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024، يقدم موقعنا الإخباري البديل من خلال هذا المقال خدمة مميزة لمعرفة أسعار الأضاحي في الأسواق المصرية، تأتي هذه الزيادة في البحث نتيجة لتجهيزات المواطنين لشراء الأضاحي، حيث يعتبر عيد الأضحى من المناسبات الدينية الهامة التي ترتبط بتقليد ذبح الأضاحي يعكس هذا الاهتمام الواسع بأخبار أسعار الأضاحي والتي تشهد تغيرات مستمرة بفعل عوامل السوق المختلفة.
سعر كيلو اللحم قائم اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024
فيما يلي أسعار العجول ليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024:
- يتراوح سعر الخروف البلدي بين 9,000 إلى 12,000 جنيه.
- يتراوح سعر الخروف المستورد بين 6,000 إلى 7,000 جنيه.
- يتراوح سعر الماعز البلدي بين 5,000 إلى 6,000 جنيه.
- يتراوح سعر الماعز المستورد بين 4,000 إلى 5,000 جنيه.
- يتراوح سعر العجل البلدي بين 60,000 إلى 80,000 جنيه.
- يتراوح سعر العجل المستورد بين 40,000 إلى 60,000 جنيه.
سعر العجول البقري قائم اليوم 2024
تشهد أسعار العجول البقري القائم اليوم الاحد 28 مايو 2024، تفاوت كبير بناءا على الموقع والظروف المحلية مثل تكاليف النقل والعمالة والتجارة وفيما يلي تفاصيل أسعار الأضاحي واللحوم في الأسواق اليوم:
- سجل سعر اللحم البقري كبير السن حوالي 110 جنيهات للكيلو جرام
- يتراوح سعر اللحم البقري صغير السن بين 140 و150 جنيهًا للكيلوغرام.
- بلغ سعر اللحم البتلو نحو 220 جنيهًا للكيلوغرام.
- يتراوح سعر اللحم الكندوز الكبير الكيلوغرام بين 280 و360 جنيهًا.
- يتراوح سعر اللحم الكندوز الصغير الكيلوغرام بين 320 و450 جنيهًا.
- بلغ سعر لحوم الماشية الذكور القائم الكيلوغرام نحو 170 جنيهًا.
- وصل سعر الضأن الكيلوغرام إلى حوالي 175 جنيهًا.
- يتراوح سعر الخروف البلدي الكيلوغرام بين 160 و220 جنيهًا.