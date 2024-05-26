هتاخد العيدية فلوس مش لحمة .. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يونيو 2024 قبل العيد بأسبوع

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يونيو 2024 حيث أن العديد من الأشخاص المستفيدة من هذا البرنامج يتساءلون عن هذا الموعد، فالجميع يترقب موعد الصرف حتى يقوم بشراء احتياجاتهم الضرورية وخاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك، وفي السطور القادمة سوف نعرض لكم هذا الموعد وكيفية الاستعلام عنه.
موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يونيو 2024
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يونيو 2024، والتي سوف يتم صرفه لأكثر من 11 مليون شخص، وهو يبدأ 15يونيو لجميع المستفيدين من هذا البرنامج يمكنهم صرف المعاش بعدة طرق مختلفة، والطرق هي:
- بنك ناصر الاجتماعي.
- ماكينات الصرف.
- البنوك العامة.
- فروع البريد.
كيفية الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024
وفي السطور القادمة سوف نعرض لكم كيفية الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024، والخطوات هي:
- التوجه إلى الموقع الرسمي الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية، طب ما يضغط على تسجيل الدخول.
- اضغطي على زر صاحب معاش.
- بعد ذلك اضغطي على زر الخدمات التأمينية.
- ثم اضغطي على كلمة استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
- اكتب الرقم القومي الخاص بك في المكان المحدد له والمكون من 14 رقم.
- اضغطي على زر الاستعلام.
- سوف تظهر أمامك على الشاشة جميع المعلومات الأساسية الخاصة بملف معاش المستعلم.
- وسوف يظهر لك حاله البطاقه اذا كانت ساريه او موقوفه مع ايضاح السبب وكذلك سوف يوضح لك المبلغ الشهري الذي يحصل عليه صاحب معاش تكافل وكرامه.