مبروك عليك زيادة 1000 جنية على الرواتب وكمان عطلة عيد الأضحى للقطاع الحكومي .. مدتها 10 أيام

ينتظر جميع العاملين عطلة عيد الأضحى للقطاع الحكومي، حتى يأخذوا وقت كافي من الراحة والاستجمام وقضاء وقت ممتع مع عائلتهم والتنزه معهم، وعيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين ويقوموا بالاحتفال به في يوم 10 من ذي الحجة، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن عدد أيام عطلة عيد الأضحى وأيضا موعده.

عطلة عيد الأضحى للقطاع الحكومي

وطبقا لقانون العمل المصري فإن عطلة عيد الأضحى للقطاع الحكومي تبدأ من يوم وقفة عرفة وتستمر حتى خمسة أيام، أي أربعة أيام العيد بالإضافة إلى يوم عرفة، وهذا ما أقره رئيس مجلس الوزراء، أما بالنسبة لموعد العطلة فطبقا للبحوث الفلكية فإن وقفة عرفة سوف تكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، وأول أيام عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، حتى الأن لم يحدد الموعد النهائي للعطلة، لأنها تتوقف على رؤية هلال شهر ذي الحجة عن طريق لجنة شرعية متخصصة.

جدول عطلة عيد الأضحى المبارك 2024

في هذا العام تصل عطلة عيد الأضحى المبارك إلى تسعة أيام، وفيما يلي سوف نعرض جدول عطلة عيد الأضحى المبارك 2024: