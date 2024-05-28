حالاً برقم الجلوس… نتيجة السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بالرقم القومي بوابة التعليم الاساسي

تم الإعلان رسميا عن نتيجة السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني لعام 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم، وقد أعلنت مديريات التربية والتعليم عن نشر النتائج على مواقعها الرسمية لتسهيل الوصول إليها بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور يمكن الآن الإطلاع على النتائج عبر موقع البديل، حيث تم توفير جميع روابط نتائج الصف السادس الابتدائي في الأسفل، مما يتيح للطلاب البحث عن نتيجتهم باستخدام الرقم القومي أو رقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الأساسي وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي أكد على نزاهة وشفافية عمليات التصحيح وتجميع الدرجات وأوضح أن جميع عمليات التصحيح تمت تحت إشرافه المباشر في كافة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

نتيجة السادس الابتدائي 2024

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رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي

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