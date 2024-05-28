أحداث مثيرة… المؤسس عثمان 162 الموعد والقنوات الناقلة مترجم باللغة العربية

تترقب ملايين الأشخاص عرض المؤسس عثمان 162 وهو من الأعمال التركية التي حققت شهرة واسعة وصدى كبير في جميع أنحاء العالم، يعتبر قيامة عثمان واحدًا من أبرز المسلسلات التركية التي نالت إعجاب الجماهير من مختلف الفئات العمرية، حيث يتميز بتفاصيله الرائعة التي تروي ملحمة تاريخية مهمة يتمتع المسلسل بشعبية كبيرة بفضل تقديمه معلومات تاريخية قيمة يستفيد منها المشاهدون مع مرور الوقت، يروي المؤسس عثمان حقبة زمنية هامة في تاريخ الدولة العثمانية التي خاضت صراعات وحروب كبيرة ضد الصليبيين والبيزنطيين والمغول، كانت الدولة العثمانية بقيادة ملوكها الشجعان تحقق الانتصارات المتتالية مما يجعل هذا العمل مليئا بالإثارة والتشويق.

المؤسس عثمان 162

من المقرر عرض الحلقة القادمة من مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء 29 مايو 2024 على قناة ATV التركية سيتم بث الحلقة الحصرية الأولى في الساعة 9 مساءا بتوقيت تركيا، بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المشاهدون من مشاهدة الحلقة كاملة ومترجمة على موقع قصة عشق في يوم الخميس في تمام الساعة 1 صباحا.

أما بالنسبة لعشاق المسلسل في الجزائر ستعرض الحلقة على شاشة قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس 30 مايو 2024 في الساعة 11 مساءا مع إعادة بثها يوم الجمعة في تمام الساعة 2 ظهرا هذه المواعيد تتيح للجماهير في مختلف البلدان متابعة أحداث المسلسل المشوقة في أوقات مناسبة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 162

عرض المسلسل التركي قيامة عثمان” لأول مرة في عام 2019 وجاء عرضه بعد عام واحد من انتهاء عرض مسلسل قيامة ارطغرل يرتبط المسلسلان ببعضهما البعض في تناول قصة نفس الدولة ولكن مع اختلاف في الأبطال والملوك، يعتبر قيامة عثمان استكمالا لقصة قيامة ارطغرل حيث يتناول فترة حكم عثمان بن أرطغرل وتأسيسه للدولة العثمانية.

ينتمي المسلسلان لنفس فريق الإنتاج إلا أن قيامة عثمان يتميز بوجوه جديدة وشخصيات مختلفة، وقد تمكن قيامة عثمان من تحقيق نجاح كبير حتى فاق في شعبيته النجاح الذي حققه قيامة ارطغرل جذب المسلسل قاعدة جماهيرية واسعة بفضل قصته الملحمية والإنتاج الضخم والأداء المتميز للممثلين.