استعلم عن نتيجتك بالرقم الامتحاني|| رابط نتائج السادس الابتدائي الترم الأول بالعراق 2024 لعموم المحافظات

تشتعل كافة محركات البحث في العراق عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024، والتي الإعلان عنها لبعض المحافظات المختلفة ومنها الرصافة الأولى والثانية والكرخ الأولى والثانية وبابل وكركوك وميسان وغيرها، حيث يترقب الطلاب في باقي المحافظات التي لم تعلن حتى تلك اللحظة النتيجة على أحر من الجمر، حيث اقتربت أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة في كل المحافظات من الانتهاء حتى تعلن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، ويمكن بكل سهولة الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية العراقية بكل سهولة وهذا ما مطلعكم عنها في هذا التقرير فتابعونا.

نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2024 الدور الأول

تشتعل محركات البحث في عموم محافظات العراق عن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024، حيث من المقرر أن تعلن خلال الساعات القليلة المقبلة نتائج محافظة نينوي التي تعتبر من أكبر محافظات العراق بعد بغداد، ويرتفع عدد طلاب الصف السادس الابتدائي في المحافظة ولذلك يترقبها الكثيرون بفارغ الصبر، وقد شددت الوزارة على مراكز الفحص باتباع الدقة والشفافية في عمليات التصحيح ليحصل كل طالب على حقه من الدرجات.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 بالعراق

يمكن لكل الطلاب بالصف السادس الابتدائي بالعراق الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة من خلال الرابط الرسمي التي وضعته الوزارة وهذا حتى يكون من السهل على الطلاب معرفة نتيجة اختباراتهم التي خاضوها في الفترة الأخيرة، ويتم الاستعلام بالخطوات التالية:

التوجه إلى موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية.

يتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار نتائج السادس الابتدائي.

اختيار المديرية التعليمية التابعة للمحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

تحديد المدرسة التابع لها.

إدخال اسم الطالب مع كتابة الرقم الامتحاني.

الضغط على زر الاستعلام.

كما يمكن الضغط على كلمة تنزيل حتى تظهر النتيجة أمامكم بملف pdf به اسم الطالب والرقم الامتحاني والنتيجة.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي عبر موقع وزارة التربية العراقية

يمكن لكل الطلاب بالصف السادس الابتدائي بالعراق معرفة النتيجة بكل سهولة من خلال موقع وزارة التربية العراقية، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

إدخال الرمز الظاهر على الشاشة.

اختيار نتائج السادس الابتدائي 2024.

إدخال الرقم الامتحاني للطالب.

الضغط على استعلام النتيجة.