ظهرت الآن|| نتائج السادس الابتدائي 2024 بالعراق الدور الأول “بابل، ميسان، القادسية، البصرة” وعموم المحافظات العراقية

ننشر لكم متابعينا الكرام الآن تفاصيل نتائج السادس الابتدائي بالعراق الدور الأول لعموم المحافظات، حيث يترقب الجميع النتائج على أحر من الجمر وخاصة أن نتائج المحافظات لم تعلن في موعد واحد، وخلال الساعات الماضية ظهرت الرصافة الأولى والثانية والكرخ الأول والثانية وصلاح الدين وكركوك وأربيل وديالي والبصرة وغيرها، وتعتبر نتائج الصف السادس الابتدائي من أكثر النتائج التي تشغل بال الكثيرون في العراق لكونها مرحلة مهمة في مراحل التعليم ويحرص كل طالب على اجتياز تلك المرحلة بنجاح والحصول على درجات جيدة في المواد المقررة عليه.

نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2024 الدور الأول

طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق يترقبون نتائج اختباراتهم وسط حالة من القلق والتوتر وتحديداً بعد ظهور عدد من المحافظات المختلفة، فالجميع يرغبون في معرفة الدرجات التي حصلوا عليها في الاختبارات التي أجريت خلال الفترة الأخيرة، وبالرغم من ظهور النتيجة في عدد من المحافظات إلا أنه هناك بعض المحافظات التي لم تنتهي بها أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة.

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بابل في تلك اللحظة عن ظهور نتائج السادس الابتدائي الترم الأول في المحافظة، وأكدت أنه يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة من حلال موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية.

خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول محافظة بابل وميسان

خلال الأيام القليلة المقبلة ستعلن النتيجة في كافة محافظة العراق بالتزامن مع انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، وقد كشفت وزارة التربية عن الرابط الرسمي لاستخراج النتيجة بكل سهولة من البيت وهذا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتائجنا.

عليك بادخال علامة الصح للدخول للصفحة الرئيسية.

التوجه إلى جميع المحافظة واختيار المحافظة التابع لها بابل أو ميسان.

الضغط على كلمة تنزيل.

البحث عن أسماء الطلاب في الكشوفات التي ستظهر أمامكم.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية أعلنت أنه خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بالعراق للمحافظات التي لم تعلن حتى تلك اللحظة ومنها “البصرة، القادسية، بابل، بغداد، ذي قار، واسط، ديالي، كركوك”، وستعلن النتيجة أيضاً عبر موقع نتائجنا كباقي المحافظات التي أعلنت حتى تلك اللحظة.