PDF الان كشوفات منصة مظلتي الأخيرة.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 كشوفات وزارة العمل

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها ملايين المواطنين خلال الساعات الأخيرة، حيث يتوقع اقتراب موعد الإعلان عنها، ويتم توفير هذا البرنامج من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية التي تقدم المساعدات للفئات البسيطة وأصحاب داخل المحدود حتى تساعدهم في الحياة بشكل كريم في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها العالم، ونوضح المزيد من التفاصيل في السطور التالية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

ينتظر الكثير من المواطنين الاعلان عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024، حيث أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الوقت الحالي تقوم بمراجعة جميع طلبات المتقدمين للحصول على دعم البرنامج حتى تحدد الفئات المستحقة من غيرهم، وسيتم الإعلان عن المستفيدين خلال وقت قريب، ومن أهم الشروط اللازم توافرها لقبول طلبات الحصول على دعم البرنامج ما يلي:

يجب أن يتراوح عمر السيدات من 15 إلى 55 سنة.

يجب أن يتراوح عمر الرجال من 18 سنة أو حتى 60 سنة.

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

لابد أن يكون مقيم داخل إحدى المحافظات العراقية.

يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 أشخاص او أكثر.

لابد ألا يكون لدى المتقدم أي اشتراكات في التأمينات الصحية والاجتماعية.

ألا يكون لديه أي سجلات تجارية أو ممتلكات عقارية باهظة.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

وبإمكان كل مواطن أن يبحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024، عن طريق موقع وزاره العمل الرسمي أو منصة مظلتي، عبر اتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بالذهاب الى منصة مظلتي.

ثم سجل الدخول.

اختر المحافظه التابع لها.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيح.

وفي النهاية اضغط على زر البحث.

ستظهر كشوف المستحقين بصيغة pdf.

هذه الخطوات تمكنك من التعرف على الأسماء التي تم قبولها رسميا في منصه مظلتي هذا الشهر، حيث أن وزاره العمل تقوم بالنظر في جميع الطلبات المقدمه من كافه المواطنين الذين قاموا بالتسجيل مؤخرا عبر هذه المنصه التابعه لها حيث يتم نشر الأسماء قريبا بشكل الكتروني عبر الموقع الوزاري.

ينتظر العديد من المواطنين ظهور النتائج الخاصه باسماء المقبولين في برنامج الرعايه الاجتماعيه، حيث أنها تظهر في أقرب وقت ممكن عبر موقع وزاره العمل الرسمي، لكي تكون متاحه لجميع المواطنين الذين قد تقدموا على هذا البرنامج خلال الفتره الماضيه وينتظرون كل تلك الفتره صدور الكشوفات.