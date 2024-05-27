Link موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 اسماء المشمولين من منصة مظلتي بعموم المحافظات

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يبحث عنه المواطنون بالعراق، حيث تم فتح باب التقديمات للدفعة السابعة من أجل ضم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل ومساعدتهم، وبعد التقديمات يبحث المواطنون عن النتائج وكشوفات المستفيدين من دعم البرنامج، بعد تأخر إعلانها فى هذا الوقت، وقد أوضحت وزارة العمل والشئون أن سبب تأخير ظهور النتائج هو العدد الكبير لطلبات المتقدمين فهناك آلاف الطلبات ما زالت الوزارة تدرسها و تبحثها لتخرج المستحقين للدعم.

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة سوف يتم من خلاله الإعلان عن المستفيدين في أقرب وقت، وذلك بعد فحص الطلبات ودراستها بشكل دقيق للتأكد من وصول الدعم إلى الفئات الأكثر إحتياجًا في المجتمع، حيث يعتبر برنامج الرعاية أوثق البرامج الذي يعتمد عليها فئة كبيرة من المواطنين في العراق ويعد البرنامج الأساسي الذي يقدم احتياجات المجتمع ويساعد الشباب والأسر في تلبية احتياجاتهم الحياتية ومقاومة صعوبات الحياة.

وأوضحت الوزارة أن وقت ظهور النتائج سوف يتم نشرها بطريقة مباشرة على الرابط الرسمي الخاص بوزارة العمل أو من خلال منصة مظلتي التابعة للحكومة العراقية، بشرط أن يكون المستعلم عراقي الجنسة ولا يزيد عمره عن الستين عام ولا يملك أي دخل شهري ثابت من أحد الجهات الخاصة أو الحكومية.

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

يمكنك البحث عن موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 للتعرف على المقبولين لدى الحكومة من خلال اتباع الخطوات الآتية: