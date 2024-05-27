الدعوة اتحققت “100 جنية” .. قيمة الفرد على بطاقة التموين بعد زيادة عيد الأضحى 2024

من أكثر المواضيع التي تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة هي زيادة نصيب الفرد في التموين بعد زيادة عيد الأضحى حيث أن وزير التموين الدكتور علي مصيلحي قام بالإعلان عن قيمة نصيب الفرض المدون على البطاقة التموينية سابقا ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على قيمة نصيب الفرد على بطاقة التموين بعد زيادة عيد الاضحى وفقا لما تم اعلانه من الجهات المختصة في وزارة التموين والتجاره الداخليه.

قيمة الفرد على بطاقة التموين بعد زيادة عيد الأضحى

يمكنكم من خلال متابعة النقاط التالية الاطلاع على قيمة نصيب الفرد المدون على البطاقة التموينية بعد زيادة عيد الاضحى وفقا لما تم اعلانه من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية حتى الآن:

يمكن لكل فرض مدون على البطاقة التموينية مستحق للدعم التمويني ان يقوم بصرف زجاجة زيت 800 مللي كل شهر وبحد اقصى على البطاقة التموينية يمكن صرف أربع زجاجات من الزيت ال 800 مللي.

يمكن لكل فرد مدون على البطاقة التموينية أن يقوم بصرف 1 كيلو من السكر المعبأ كل شهر وبحد اقصى على جميع الأفراد المدونين على البطاقة التموينية 6 كيلو جرام من السكر.

يمكن لكل مواطن أن يقوم بصرف واحد كيلو من الأرز وواحد كيلو من المكرونة وزجاجتين من الزيت 800 الـ 800 مللي كل شهر وينطبق ذلك على البطاقة التي تضم اربع افراد مستحقين للدعم.

صرف باقي مستحقات الدعم التمويني

اه ما الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالتوضيح أنه يتم صرف باقي المستحقات الخاصة بالدعم التمويني في حالة وجود حد أقصى في تجاوز قيمة السلع التي يمكن شراؤها من خلال رصيد الدعم ويتم دفع 5 جنيه نقدا أثناء صرف الدعم.