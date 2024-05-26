إعلان 1 مترجم .. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة 162 على الفجر الجزائرية

Gehad hussin تاريخ النشر
إعلان 1 مترجم .. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة 162 على الفجر الجزائرية

هناك الكثير من الأشخاص المتابعين للأفلام والمسلسلات العربية وخاصة التركية والتي تتمثل في مسلسل المؤسس عثمان والبحر الأسود وجب للايجار وكذلك طائر الرفاق وزمهرير وغيرها من المسلسلات الاخرى، ولكن مسلسل المؤسس عثمان يعد من المسلسلات البارزة بينهم حيث يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة موعد عرض الحلقة الجديدة الخاصة به من أجل مشاهدتها لأنه من أقوى المسلسلات التركية الذي قد حظيت بنسبة مشاهدة عالية ومن المفترض عرض هذه الحلقة على كل من قناتي ATV التركية و قناة الفجر الجزائرية وفي هذا المقال سنقدم لكم موعد عرض الحلقة إلى جانب تردد القناة التي سوف تقوم ببثها.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة

هذا المسلسل قد حظى بنجاح كبير جدا بين المسلسلات العربية ولذلك يبحث الكثير من الأشخاص حول معرفة موعد حيث يتم عرض الحلقة الجديدة منه يوم الأربعاء الذي يوافق التاسع والعشرين من شهر مايو في تمام التاسعة مساءا وذلك على قناة ATV تركي، كما يتم عرضها أيضا يوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر يونيو في تمام الحادية عشر مساءا وذلك على قناة الفجر الجزائرية.

التردد الخاص بقناة ATV التركية

يمكن للأشخاص الراغبين في متابعة الاحداث الشيقه لمسلسل المؤسس عثمان ضبط الجهاز الخاص بهم على التردد التالي:

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • معامل الاستقطاب للقناة: عمودي
  • التردد: 12130
  • معدل الترميز: 27500
  • وبذلك تستطيع مشاهده المسلسل باعلى جوده ممكنه.
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معلومات الكاتب
Gehad hussin

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