“شوف اسمك الآن” لينك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة الأخيرة لعموم المحافظات

اقتربت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الانتهاء من أعمال المراجعة للكشف عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث يترقب الكثير من المواطنين أن يكونوا من ضمن المستحقين في الوجبة الأخيرة التي تأخر صرفها بشكل كبير بسبب كثرة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين، ويقدم برنامج الدعم الاجتماعي الدعم المادي للأسر الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى معيشتهم وتلبية كافة الاحتياجات الاساسية لهم، وسوف نستعرض عليكم الآن في هذا المقال ليك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وكافة التفاصيل الخاصة بدعم الرعاية الاجتماعية فتابعونا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

الجميع من مستفيدي الرعاية الاجتماعية والمتقدمين الجدد يترقبون على أحر من الجمر الإعلان عن قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث أكدت الوزارة اقتراب الانتهاء من أعمال المراجعة وستعلن قريباً أسماء المقبولين في الوجبة وموعد الصرف، ويمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية من خلال الخطوات التالية:

أولاً يتم التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

الذهاب إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خانة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

يتم تحديد رقم الوجبة المرغوب الاستعلام عنها.

إدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمستعلم ومنها “الاسم، رقم الهوية”.

الضغط على كلمة استعلام وبعدها تنزيل حتى يتم تحميل قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ما هي الشروط التي يجب توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية؟

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في الراغبين الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية، والشروط تتمثل في التالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون مقيم باستمرار في الأراضي العراقية.

لم يحصل المستفيد على أي معاش أخر.

لم يلتحق المتقدم بأي وظيفة في القطاع الحكومي.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً للرجال.

لا يقل عمر المتقدمة عن 15 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً للنساء.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية

قبل التقديم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية لابد من التأكد كم توافر المستندات المطلوبة والمحددة من قبل الوزارة، وتلك الأوراق والمستندات هي كالتالي: