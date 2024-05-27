بسهولة.. “استعلم الآن” تأشيرة الزيارة السعودية برقم الجواز أو الطلب وخطوات الحصول على التأشيرة 1445-2024

يمكنك الحصول عليها بسهولة استعلم الآن عن تأشيرة الزيارة إلى السعودية برقم الجواز أو الطلب وخطوات الحصول على التأشيرة 1445، أعلنت وزارة الخارجية السعودية بالتعاون مع “منصة التأشيرات الإلكترونية” عن إجراء استعلام جديد يتيح للأشخاص التحقق من تأشيراتهم باستخدام أرقام جوازاتهم لعام 1445، يأتي هذا الإعلان استجابةً لرغبة الكثيرين في فهم الإجراءات والمعلومات العامة حول هذا الموضوع، يمكنك متابعة المقال للتعرف على المزيد حول الخطوات المطلوبة والتفاصيل المهمة المتعلقة بهذا الإجراء.

بسهولة استعلم الآن عن تأشيرة الزيارة إلى السعودية برقم الجواز فقط 1445

من خلال السطور القادمة ستتمكن من أن تتعرف عليها بسهولة، استعلم الآن عن تأشيرة الزيارة إلى السعودية برقم الجواز فقط وخطوات الحصول على التأشيرة 1445، فلكي تتمكن من الإستعلام عن تأشيرة الزيارة الخاصة بك إلى السعودية قم بإتباع الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية من خلال النقر على الرابط المرفق. بعد الوصول إلى الموقع، اضغط على قسم “استعلام”. اختر الكلمة “البحث”. قم بإدخال رقم طلب التأشيرة المطلوب. قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة، والتي تتعلق بالتأشيرة. أدخل رقم جواز السفر في الحقل المخصص له. انقر على كلمة “استعلام”. ستظهر لك الموقع جميع البيانات المتعلقة بتأشيرتك.

خطوات الحصول على تأشيرة السعودية

وبعد أن توصلنا من خلال ما سبق إلى كيفية الحصول عليها بسهولة، استعلم الآن عن تأشيرة الزيارة إلى السعودية برقم الجواز أو الطلب وخطوات الحصول على التأشيرة 1445، نحط بكم الآن عند خطوات الحصول على تأشيرة السعودية والتي نذكر لكم خطوات الحصول عليها بسهولة فيما يأتي:

انتقل إلى الموقع الإلكتروني لخدمات التأشيرات الإلكترونية التابع لوزارة الخارجية السعودية من هنا.

اختر حالة مقدم الطلب، ثم اختر خدمة طلب الزيارة.

ستظهر لك صفحة تأكيد التعهد بأن جميع البيانات المدخلة صحيحة.

استكمل طلب التأشيرة وأكمل الإجراءات المطلوبة.

انتقل إلى بوابة التحقق من الهوية.

قم بإدخال البيانات المطلوبة للتحقق الإلكتروني السريع، مثل رقم الإقامة وتاريخ الإقامة، ثم انقر على التالي.

انتقل إلى صفحة بيانات الطلب واملأ بياناتك الشخصية المطلوبة ورقم تأشيرة الدخول وبيانات جهة العمل.

أدخل الغرض من الزيارة ونقل رمز الصورة.

انقر على “إضافة” لتعبئة بيانات الشخص الآخر.

بعد الانتهاء، انقر على “حفظ” ثم “عرض الطلب” وطباعة النموذج.

قدم النموذج للكفيل للتوقيع والتوثيق من خلال الغرفة التجارية.

بعد الموافقة والمصادقة من وزارة الخارجية، سيتم إرسال الطلب إلى سفارة المملكة العربية السعودية في

البلد المحدد في الطلب بشكل إلكتروني.

في النهاية، قم بالاستعلام عن حالة تأشيرة الزيارة.

تأشيرة الزيارة إلى السعودية

وبعد أن تعرفت معنا عزيزي المتابع على طريقة الإستعلام عن تأشيرة الزيارة السعودية وكذلك خطوات الحصول على تأشيرة الزيارة ننتقل بكم إلى بعض المعلومات عن تأشيرة الزيارة والتي تعد أكثر أنواع التأشيرات السعودية طلبا نظرا لسهولة الحصول عليها وكثرة المغتربين بالسعودية ورغبة الأهل وزويهم زيارتهم.

تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية هي تصريح رسمي يتم منحه للأفراد الراغبين في دخول المملكة لأغراض سياحية، عمل، زيارة عائلية، زيارة أصدقاء، أو لأغراض طبية، وذلك لفترة زمنية محددة. يجب على الزوار الذين يرغبون في الدخول إلى المملكة العربية السعودية الحصول على تأشيرة مسبقة، ما لم يكونوا مواطنين من البلدان المعفاة من الحصول على تأشيرة.