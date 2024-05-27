“استمتع مع توم وجيري المشاكسين” أحدث تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات بأعلى جودة

تعتبر قناة وتوم وجيري من أشهر القنوات الفضائية العربية الخاصة بالطفل، والتي تستعرض عبر شاشتها الكثير من البرامج المتنوعة والأفلام الكرتونية الخاصة بالأطفال، والتي تمكنت من خلال هذا المحتوى أن تكون قاعدة جماهيرية عريقة للغاية من الوطن العربي، ولذلك باتت القناة تتصدر محركات البحث المختلفة لمعرفة التردد الجديد الخاص بها للاستمتاع بكل ما تقدمه القناة عبر شاشتها، وسوف نقدم لكم في هذا النقال التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع فتابعونا من خلال موقعنا المتميز البديل نيوز.

تردد قناة توم وجيري

تتصدر قناة توم وجيري قائمة قنوات الأطفال العربي، حيث أنها تستعرض برامج متنوعة وأفلام كرتونية ومسلية للأطفال في الفئات العمرية المختلفة، لذلك يتابع القناة كافة أفراد الأسرة منا أنها من القنوات التي تأمن الأمهات ترك أطفالها أمام محتواها لكونه خالي من أي مشاهد خارجة أو ألفاظ عير مناسبة وهذا ما تبحث عنه الأمهات والآباء، وتوفر القناة محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع ولا تشويش بالإضافة إلى المحتوى بجودة عالية وصوت وصورة أوضح وأنقى بكثير.

ما هو تردد قناة توم وجيري على النايل سات؟

يتساءل الكثيرون في مصر والوطن العربي عن التردد الحديث لقناة توم وجيري الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات، حيث عملت القناة على تحديث التردد لتوفير المحتوى بجودة عالية دون توقف أثناء البث، ويمكن استقبال القناة من أي مكان بالوطن العربي بالتردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ما هو تردد قناة توم وجيري على العرب سات؟

يمكن لكل متابعي ومحبي قناة توم وجيري الاستمتاع بكل ما تقدمه عبر القمر الصناعي عرب سات وهذا من خلال ضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك والتردد هو: