ديزل الصور و وحش الألعاب وصل.. مواصفات هاتف infinix gt20 pro وسعر الهاتف في الأسواق

هاتف infinix gt20 pro، شركة Infinix مؤخرًا أطلقت الهاتف المميز Infinix GT 20 Pro، والذي يأتي بتصميم عصري ومواصفات قوية، وشركة انفينكس هي معروفة بمميزاتها الرائعة في إطلاق الهواتف العملية بدرجة كبيرة تحتوي على كل المقومات التي يحتاجها المستخدم وهذا الهاتف يتميز بإمكانياته العالية جدا في التصوير ومزود بخاصية الذكاء الاصطناعي لزيادة قدرة التعديل على الصور بالإضافة إلى الإمكانيات الأخرى المتعلقة بتحسين جودة الصور والكاميرات.

مواصفات هاتف infinix gt20 pro

‏يمتلك الهاتف مجموعة قوية من الإمكانيات بالإضافة إلى أنه ذات سعر مميز جدا كالمعتاد من شركة انفنكس:

شاشة قوية جدًا بسطوع مميز من نوع AMOLED بحجم 6.78 بوصة بدقة FHD+ (1080 x 2436 بكسل) ومعدل تحديث 144 هرتز.

المعالج من نوع MediaTek Dimensity 8200 Ultimate ثماني النواة بتقنية 4 نانومتر.

ذاكرة الوصول العشوائي مساحتها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، ولكن سعة التخزين الداخلية للجهاز 256 جيجابايت.

‏الهاتف من الخلف يحتوي على كاميرا رباعية، وهي كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وأخيرًا كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل.

أما الكاميرا الأمامية فتكون بدقة 32 ميجابكسل.

بطارية الهاتف تكون بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط.

نظام التشغيل Android 14 مع واجهة XOS 13.

إضاءة LED خلفية قابلة للتخصيص.

منفذ USB Type-C.

مدخل 3.5 مم للمقبس السماعي.

دعم تقنية NFC.

يتوفر به وسيلة أمان وهي مستشعر بصمة الإصبع في الشاشة.

سعر هاتف infinix gt20 pro

‏يتوفر هذا الهاتف بشكل كبير جدا في كافة أنحاء الدول العربية وبالتحديد في المملكة العربية السعودية يبدأ سعره من 1200 ريال سعودي بكافة الإمكانيات الخاصة به ولذلك فإنه سعره يعتبر مميز جدا مقابل الخصائص الخاصة بالكاميرا.