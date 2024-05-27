مبرووووك.. الأعلان عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق في جموع المحافظات 2024 و رابط وخطوات الاستعلام

نتائج السادس الابتدائي بالعراق، مع انتهاء طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق اختباراتهم فإن هناك العديد من الأنباء المتداولة حول موعد ظهور النتائج التي تؤكد العديد من المصادر انها سوف تظهر اليوم، وقد أتاحت وزارة التربية في العراق رابط يمكن من خلال الطلاب الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي فور ظهور النتائج في جميع المحافظات لذا سنتعرف معا اليوم على رابط خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق فتابعونا.

ظهور نتائج السادس الابتدائي بالعراق

أكدت وزارة التربية العراقية بأن جميع الطلاب في الصف السادس في جميع المحافظات يمكنهم الحصول الآن على نتائجهم وذلك بعد الانتهاء من التصحيح وتجميع الدرجات ومراجعتها بدقة، و الآن تم الإعلان من قبل الوزارة عن ظهور النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة أو على موقع نتائجنا.

وبذلك يمكن للطلاب الدخول والحصول على النتائج من خلال كتابة الأسم ووضع الرقم الامتحاني للتعرف على نتيجته.

رابط الإستعلام نتائج السادس الابتدائي بالعراق

يمكن لطلاب الصف السادس الاستعلام عن النتائج فور ظهورها وذلك عبر الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة باتباع الخطوات التالية:

الذهاب في البداية إلى موقع وزاره التربيه العراقيه ويمكن الدخول اليه من هنا.

النقر على زر الإستعلام عن النتائج.

يتم اختيار مربع درجات الصف السادس الابتدائي.

تحديد المحافظة التابع لها.

ومن ثم يتم كتابة اسم الطالب والرقم الامتحاني.

يتم النقر على أيقونة الاطلاع على النتائج.

وعند ظهور النتائج تظهر على الطالب النافذة الخاصة بنتائجه.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس من موقع نتائجنا

قد أتاحت الوزارة ايضا امكانية الاستعلام عن نتائج الصف السادس من خلال موقع نتائجنا وتأتي خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب على النحو التالي: