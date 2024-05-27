عودة قوية .. موعد برنامج الكورة مع فايق علي قناة mbc مصر

موعد برنامج الكورة مع فايق، أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عن برنامجه الجديد الذي سيتم بثه على شبكة قنوات ام بي سي مصر وشارك إبراهيم فايق التفاصيل مع متابعيه عبر منشور على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، حيث كتب بسم الله وعلى بركة الله الكورة مع فايق من الجمعة إلى الثلاثاء الساعة 11 مساءً على MBC MASR 2، برعاية موسم الرياض السهرة معاكم أحلى وفي منشوره أبدى فايق حماسه لانطلاق برنامجه الجديد الذي يتناول موضوعات كرة القدم، وأشار إلى أن البرنامج يعرض في تمام الساعة الحادية عشرة مساءا، مما يجعله في موعد مناسب لمحبي الرياضة الذين يرغبون في متابعة آخر الأخبار والتطورات في عالم الكرة بعد انتهاء يومهم العملي.

موعد برنامج الكورة مع فايق

تستعد قناة MBC مصر2 لإطلاق برنامج رياضي جديد بعنوان الكورة مع فايق الذي يقدمه الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق يبث البرنامج يوميا من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءا ومن المقرر أن تبدأ أولى حلقاته اليوم الأحد، وسيكون فرصة للجماهير للاستمتاع بتحليل المباريات والأحداث الرياضية خلال أيام بث البرنامج،

برنامج الكورة مع فايق الحلقة الاولى

في أولى حلقاته المقرر بثها اليوم الأحد سيقدم برنامج الكورة مع فايق تحليل متكامل وشامل لنهائي كأس إفريقيا بين فريقي الأهلي والترجي التي تمكن الأهلي فيها من تحقيق الفوز بالبطولة، يتناول البرنامج تفاصيل المباراة بما في ذلك التكتيكات المستخدمة وأداء اللاعبين وتحليل نقاط القوة والضعف لكل فريق، يهدف هذا التحليل إلى تزويد المشاهدين بفهم عميق للأحداث التي شهدتها المباراة وأثرها على مشهد كرة القدم الإفريقية.