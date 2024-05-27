رسميًا الآن..نتائج السادس الابتدائي 2024 واسط mlazemna نتائجنا بالرقم الامتحاني وزارة التربية العراقية جميع المحافظات

نتائج امتحانات السادس الابتدائي لعام 2024 في محافظة واسط، حيث تم الانتهاء من تصحيح الدفاتر الامتحانية لطلاب السادس الابتدائي في محافظة واسط وجميع مراكز التربية في المحافظة، كما هو الحال في باقي محافظات العراق الأخرى، بلغ عدد الطلاب المشاركين في امتحانات السادس الابتدائي على مستوى العراق حوالي مليون ومائة وخمسين طالب وطالبة، و تم تنزيل نتائج السادس الابتدائي 2024 “الدور الأول” على موقع “نتائجنا” “mlazemna” في محافظات مثل بابل وأربيل، و تتابع وزارة التربية العراقية مراحل التصحيح والتدقيق بشكل مكثف في جميع المراكز، وتشدد على السرعة والدقة لطمأنة الطلاب وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.

نتائج السادس الابتدائي 2024 واسط 2024 نتائجنا:

أكد وزير التربيةةالعرقية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري أنه يشرف بشكل دوري على مراحل تدقيق وتصحيح درجات طلاب السادس الابتدائي لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور، مشيرا إلى ان الامتحانات أُجريت خلال الفترة من 12 إلى 19 مايو الجاري، وقدمت الوزارة كافة الاحتياجات اللازمة للطلبة. الأسئلة كانت سهلة ولا تخرج عن المنهج الدراسي ولم تحدد الوزارة بعد موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي للدور الأول في محافظة ديالى، مؤكدًا إلى أنه جاري الان الانتهاء من إعلان نتائج محافظة وسط.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 واسط موقع نتائجنا:

يمكن الاطلاع على نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق، بما في ذلك محافظة واسط، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بـ “نتائجنا“.

2. النزول إلى أسفل الصفحة والبحث عن محافظتك.

3. النقر على كلمة “تنزيل” لانتقال إلى صفحة جديدة.

4. تحميل الملف من هذه الصفحة وفتحه من جهازك أو هاتفك.

5. البحث عن نتيجة الطالب داخل الملف المحمّل.

نتائج السادس الابتدائي 2024 واسط فى العراق:

وجهت وزارة التربية العراقية بسرعه الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظات وسط، وكربلاء وكركوك والسليمانية ودهوك، وذلك نظرا لحالة القلق إلى يعيشها طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي في تلك المحافظات، وسيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة من خلال موقع وزارة التربية العراقية نتائجنا الإلكتروني، بالإضافة إلى ملازمنا.

نتائج السادس الابتدائي 2024 فى العراق:

شهدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث مكثفة من قبل طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية، وذلك من أجل الحصول على نتائجهم عبر موقع وزارة التربية العراقية نتائجنا، وملازمنا، حيث تم الإعلان عن العديد من المحافظات وجاري الان الإعلان عن باقى النتائج تباعًا من خلال موقع وزارة التربية العراقية.