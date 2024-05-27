ظهرت الآن.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 استعلام عن الأسماء عبر موقع مظلتـــــــي 

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة، حيث تعمل، وزارة العمل في العراق لإعلان أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في دفعتها الأخيرة، وينتظر الكثير من المواطنين بفارغ الصبر هذا الإعلان، الذي سيحدد مصيرهم المالي، وتهدف هذه الجهود إلى تقديم الدعم المالي للأسر المحتاجة وتحسين مستوى معيشتهم من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية، وفي هذا المقال، سنوضح بالتفصيل كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى شروط الاستحقاق لهذا الدعم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة:

وفقًا للمعلومات المقدمة، ها هي إعادة صياغة الفقرة بشكل موجز وواضح:

وزارة العمل في العراق وفرت رابطًا إلكترونيًا عبر منصة “مظلتي” لتسهيل الوصول إلى أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية،و يمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام:

1. الدخول إلى منصة “مظلتي” الإلكترونية الرسمية.

2. الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

3. اختيار خيار “أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024”.

4. تحديد رقم الوجبة المطلوب الاستعلام عنها.

5. إدخال البيانات الشخصية بدقة، والتحقق من صحتها.

6. النقر على “تنزيل أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”.

الشروط الخاصة للاستفادة من الرعاية الاجتماعية في العراق:

الحكومة العراقية وضعت مجموعة من الشروط الضرورية للتأهل للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية بشكل عادل لجميع المواطنين المحتاجين، هذه الشروط تشمل:

1. أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

2. ألا يتقاضى المتقدم أي معاش آخر.

3. ألا يكون لدى المتقدم وظيفة في القطاع الحكومي.

4. أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن ستة عشر عامًا ولا يزيد عن ستين عامًا.

يجب على المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم الاجتماعي التأكد من استيفائهم لهذه الشروط المحددة.