شوربة الدجاج المسلوق في المنزل بطريقة أجددنا

الدجاج من أشهي الأكلات التي يعشقها الكثير في الوطن العربي وفي كافة أنحاء العالم، حيث يتم عمل منه مئات الوصفات التي نعرفها جيداً والتي لا نعرفها ولا نعلم بها حتي الآن، فمن أقدم الوصفات التي يتم عمل بها الدجاج هي الدجاج المسلوق أو ما يسمي عند البعض شوربة الدجاج، حيث يتم عمل تلك الشوربة بالعديد من الطرق تختلف من بلد لبلد أخري حسب ثقافة الشعوب، فإليكم طريقة سلق الدجاج في المنزل.

مكونات شوربة الدجاج المسلوق في المنزل

الدجاج هو مصدر من مصادر البروتين الحيواني الضروري لصحة الجسم، وهو أكلة صحية خاصة عند إعداده بطريقة خالية من الطعام والإضافات المضرة وتتنوع طرق طهي الدجاج،حيث يتم سلقة بالمكونات الآتية:

إحضار بصلة متوسطة الحجم وتقطيعها دوائر.

وإحضار دجاجة متوسطة الحجم.

ورقتان من الغار أو ما يُعرف بورق الورا.

أربع أضراس من الهيل أو الحبهان.

ملعقتين صغيرتين ملح.

ملعقتان صغيرتان من السبع بهارات.

طريقة عمل الدجاج المسلوق

تختلف طريقة عمل الفراخ المسلوقة في المنزل في كل بلد عن الأخري، وتختلف بإختلاف ثقافة الشعوب، حيث نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل الشوربة علي الطريقة المصرية التقليدية الأصيلة بطريقة أجددنا، فطريقة السلق تتلخص في الآتي: