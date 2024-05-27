القط والفأر في نيويورك.. تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry 2024 لمتابعة أروع الأغاني وأجمل الأفلام الكرتونية

تردد قناة توم وجيري، مع اجازة نهاية العام يحصل الطلاب على إجازة يبحثون عن وسائل مختلفة وممتعة لقضاء الإجازة الصيفية ومن أكثر الأدوات تسلية ومتعة للأطفال هو مشاهدة أفلام كرتون توم وجيري والتي يبحث عنها الكبار والصغار لكونها مشوقة ومسلية وتقوم قناة توم وجيري بعرض أفلام توم وجيري المضحكة بجانب مجموعه من أفلام الكرتون الممتعة لذا سوف نتعرف معا اليوم على تردد قناة توم وجيري في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة Tom and Jerry

قد توقف في الفترة الأخيرة التردد القديم لقناة توم وجيري على كلا من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وذلك من قبل معالجة المشكلات الخاصة بالتردد القديم ومنها مشكلات في الجودة والصورة وقد جاء تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية كالتالي:

تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي نايل سات

تم تحديث تردد قناة Tom and Jerry الجديد على القمر الصناعي نايل سات وقد جاء بعد التحديث كالتالي:

التردد: 12149.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصويب الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي عرب سات

لقد جاء تردد قناة Tom and Jerry الجديد على القمر الصناعي عرب سات على النحو التالي:

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11315.

معامل الاستقطاب: أفقي.

كيفية ضبط قناة توم وجيري على الريسيفر

حتي تتمكن من الاستمتاع برؤية قناة توم وجيري على ترددها الجديد فإن هناك عدد من الخطوات حتى يتم ضبط القناة على الرسيفر وهي: