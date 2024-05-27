مغامرات كرتونية وبرامج مفيدة..ثبتها الآن تردد قناة سبيستون للأطفال وشاهدوا أروع المسلسلات الكرتونية

قناة سبيستون هي أكثر قناة يحبها الأطفال ويستمتعون بمشاهدة أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة التي تقدمها، وهذه القناة من القنوات الفضائية القديمة في مجال محتوى الأطفال،وقد حظيت بشهرة كبيرة وشعبية واسعة لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، كما أصبحت من القنوات الفضائية المفضلة والموجودة في كل بيت عربي يتضمن أطفال صغار، وسوف نذكر لكم في هذا المقال بيانات التردد الجديد لقناة سبيستون على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.

ثبتها الآن تردد قناة سبيستون للأطفال

تقدم قناة سبيستون باقة متنوعة تضم عدد كبير من أجمل البرامج والمسلسلات التي يعشقها الأطفال، ومن أشهر ما تعرضه القناة مسلسل المحقق كونان الذي يقبل ملايين الأطفال على متابعة حلقاته المشوقة، بالإضافة إلى مسلسل أبطال الديجيتال، ومسلسل أنا وأخي، مسلسل كابتن ماجد، مسلسل دراغون بول، ومسلسل النمر المقنع، ومسلسل أسرار المحيط، ومسلسل باص المدرسة، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من الأغاني التي يحبها الأطفال من مختلف الفئات العمرية، ولأن هذا المحتوى حاز على إعجاب وثقة الأهل، فقد أصبح الآباء والأمهات يشجعون أطفالهم على مشاهدة مسلسلات قناة سبيستون التي تناسب تقاليد وعادات المجتمع العربي، وفي السطور القادمة نذكر لكم تردد قناة سبيستون الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وهي كالآتي:

ضبط تردد قناة سبيستون على النايل سات

يبحث أولياء الأمور بشكل مستمر عن تردد قناة سبيستون على قمر نايل سات، وذلك لأجل أن يستمتع أطفالهم بأجمل المسلسلات الحصرية التي تقدمها، وهذا التردد هو كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11758.

كذلك معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: sd.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

حدث تردد قناة سبيستون على عرب سات