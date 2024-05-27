أعلنت مدريات التربية نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول في محافظة واسط وبابل

أعلنت مديريات التربية في واسط وبابل نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول، وقد أثارت هذه النتائج حالة من الفرح والاهتمام بين الطلاب وأولياء الأمور، حيث تمكن الطلاب من التفوق والنجاح في الامتحانات، يعتبر هذا إنجازًا مهمًا يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب خلال العام الدراسي، ويشجعهم على مواصلة التفوق والعطاء في مسيرتهم الدراسية المستقبلية.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول موقع نتائجنا

ينشر موقع نتائجنا نتائج امتحانات السادس الابتدائي في العراق لعام 2024 بعد انتهاء التدقيق في الدفاتر الامتحانية في جميع المحافظات، يتم نشر النتائج في كشوف تحتوي على اسم الطالب أو الطالبة والرقم الامتحاني ودرجات جميع المواد، يمكنك الاطلاع على النتائج عبر موقع نتائجنا باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

اختيار مديرية التربية التابع لها الطالب.

الضغط على الرابط لتحميل النتائج على درايف.

اختر المدرسة التي تنتمي إليها وقم بتحميل تقرير النتائج بصيغة PDF.

ابحث عن الاسم والرقم الامتحاني وتحقق من الدرجات في جميع المواد.

وزارة التربية نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

يمكن للأشخاص معرفة نتائج طلاب الصف السادس في امتحانات الدور الأول لعام 2024 بسهولة من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة وسهلة: