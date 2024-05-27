نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 التي تعد من أهم الموضوعات التي ينشغل بها الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة، يعيش الطلاب خلال هذه الفترة في حالة من الترقب والانتظار يشعرون بقلق وتوتر لعدم ظهور النتيجة حتى الآن، لم تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية سوى في محافظة بورسعيد والتي تفوقت كثيراً في أعمال التصحيح والرصد عن السنوات الماضية، وهذا ما جعل النتيجة تظهر مبكراً ويطمئن طلاب بورسعيد على مستقبلهم وينتظرون فتح باب التسجيل للمرحلة الدراسية القادمة،

وفقاً للتصريحات التعليمية الأخيرة أن العد التنازلي على اعتماد نتائج الشهادة الاعدادية قد بدأ وقبل نهاية هذا الأسبوع قد تكون اعلنت عدة محافظات النتائج وتقوم بعملية رفعها إلكترونياً من أجل توفير الوقت والمجهود على الطلاب، ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024

مازالت عمليات التصحيح والرصد لامتحانات الصف الثالث الاعدادي مستمرة في جميع محافظات مصر، حيث تتم تلك العملية بدقة شديدة وحرص كبير من فريق الكنترول لعدم حدوث أي أخطاء في الدرجات، وحصول الطالب على درجاته بشكل صحيح، وهذا ما يجعل اعتماد النتيجة يتأخر قليلاً، وهناك أخبار سارة من مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات بأن نسب النجاح الموضحة حتى الآن مرتفعة للغاية وبعد ساعات قليلة يتم اعلان النتائج تدريجاً وقبل انتهاء شهر مايو الجاري 2024.

لينك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

بعد اعتماد النتيجة حسب كل محافظة تجدونها عبر الانترنت بكل سهولة وكل ما عليكم اتباع الخطوات التالية: