تم الرفع.. نتائج تربية واسط السادس الابتدائي 2024 الدور الأول عبر موقع نتائجنا

يسعى الطلبة والطالبات للبحث عن كيفية استخراج نتائج تربية واسط السادس الابتدائي 2024 بعد أن كشفت جميع المصادر التعليمية بالعراق عن اعتمادها رسمياً، منذ فترة طويلة والطلاب كانوا على موعد مع ظهور النتائج كي تطمئن قلوبهم بعد توتر وقلق منذ انتهاء الامتحانات، أدى الآلاف من الطلبة والطالبات اختبارات الدور الأول من الفصل الدراسي الثاني،

حيث شهد العام الدراسي 2023-2024 من بداية استقرار ملحوظ ولم يواجهه الطلاب أي صعوبات لتحسن الوضع الوبائي و لنجاح المنظومة التعليمية الحديثة التي طبقتها وزارة التربية والتعليم العراقية بتوجيهات الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، مما تمنح الوزارة فرصة للطلاب الراسبين في أداء اختبارات دور ثاني، مما أتاحت أيضاً تسجيل طلب الاعتراضات على النتائج لمنح فرصة للطلاب المتضررين من النتيجة ويشعرون بأن هناك أخطاء في الدرجات، واليوم عبر موقعنا البديل نتعرف سوياً على نتائج تربية واسط السادس الابتدائي 2024 بالخطوات ابقوا معنا.

نتائج تربية واسط السادس الابتدائي 2024

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالكشف رسمياً عن اعتماد نتائج السادس الابتدائي تربية واسط الدور الاول مساء يوم الأحد الموافق 26 من مايو، حيث وصلت نسب النجاح بالمحافظة 70%، وقام السيد وزير التربية والتعليم إبراهيم نامس الجبوري بتقديم التهنئة للطلاب الناجحين وتكريم الطلاب الأوائل متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح، وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي لاعتماد النتائج تم رفعها بشكل إلكتروني عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية، مما تتوفر النتائج صباح اليوم الإثنين 27 مايو بالمدارس للحصول عليها ورقياً وفقاً لتصريحات الوزارة.

رابط استخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي واسط الدور الاول