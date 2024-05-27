ملحمة نارية.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 26 على فيديو لاروزا مترجمة باللغة العربية.. مواعيد العرض على القنوات الناقلة

بحث رائج الآن عن موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 26 التي ينتظر الجمهور من شتى الدول طرحها على القنوات الناقلة بفارغ من الصبر، لما شهدته الحلقات السابقة من تطورات قوية في الأحداث، مما بدأ الأحداث التاريخية تشتعل وخاصةً عندما قرر صلاح الدين مواجهة الصليبيين ووضع مخطط لطردهم وتحرير القدس والاستعداد لتأسيس الدولة الأيوبي،

أصبحت شركات الإنتاج التركية هي الأقوى والتي تسيطر على الساحة بشكل كبير للغاية، وتسعى لطرح العديد من الأعمال بين التاريخي والاجتماعي والروماني والإثارة والتشويق، ويعتبر مسلسل صلاح الدين الأيوبي واحد من أهم الأعمال التي تعرض الآونة الأخيرة ومازالت تعرض بشكل حصري في حلقات جديدة يترقبها الملايين من الأِشخاص، تابعوا معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 26

بدأ تصوير مسلسل صلاح الدين الأيوبي منذ عدة سنوات وقد تم تأجيل موعد عرضه، بقرار مفاجئ أعلنت الشركة المنتجة عن طرح المسلسل في شهر أكتوبر الماضي تزامناً مع الأحداث التي تجري في قطاع غزة وخاصةً بأنه عمل تدور أحداثه حول تحرير القدس، وأكدت شركة الإنتاج بأن هذا الوقت الأنسب لعرض المسلسل لكي يطلع العالم أجمع على انجازات صلاح الدين واستطاعت في تحرير القدس بعد احتلال 90 عام من الظلم والقهر، وسوف تشهد حلقة اليوم 26 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي تطورات كثيرة ومفاجآت.

القنوات والمنصات العارضة مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي على عدة منصات إلكترونية عبر الإنترنت مترجم باللغة العربية وعبر عدة قنوات فضائية:.

قناة trt التركية الإثنين في الساعة 7 مساءً.

موقع قصة عشق يوم الإثنين من كل أسبوع الساعة 12 مساءً.

ويعرض الإثنين بعد منتصف الليل على ايجي بست وموقع فيديو لاروزا.

والثلاثاء من كل أسبوع عبر قناة الفجر الجزائرية الساعة 10 مساءً.

تردد قناة trt التركية