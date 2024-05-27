كم باقي.. موعد ايداع حساب المواطن الدفعة 79 يونيو 2024 والشروط المطلوبة للتسجيل

ضمن الكلمات البحث اليوم على محركات جوجل الرسمية موعد ايداع حساب المواطن الدفعة 79 يونيو 2024 لأن شهر مايو الجاري على وشك الانتهاء والعد التنازلي على حول شهر جديد قد بدأ، وينتظر المستفيدين من أنحاء السعودية بدء صرف مستحقات الدفعة الجديدة رقم 79 وهي الدفعة الأهم بالنسبة للمواطنين لأنها تأتي قبل حلول عيد الأضحى المبارك ويعتمد عليها الكثير لشراء كافة الاحتياجات،

حسب التصريحات الأخيرة لمسؤولين حساب المواطن بأن أهلية الدفعة 79 قد تم صدورها وتم حصر عدد المستفيدين وبعد أيام من حصر عدد المستفيدين تتم عملية الإيداع البنكي لإتمام عملية الصرف في موعدها المحدد لعدم التأخر عن الموعد المسموح به نظراً لظروف المواطنين وخاصةً بأن دعم حساب المواطن هو الدعم الأساسي ولا يوجد أي وسيلة للدخل غيره، نتعرف اليوم معاً عبر التقرير التالي على موعد ايداع حساب المواطن الدفعة 79 يونيو 2024.

موعد ايداع حساب المواطن الدفعة 79 يونيو 2024

هناك موعد معين لصرف مستحقات حساب المواطن وهو يوم 10 من كل شهر ميلادي، وموعد الصرف الدفعة 79 الإثنين الموافق 10 من يونيو 2024 وحتى الخميس 13 من يونيو 2024، وصل إجمالي المستفيدين من دعم حساب المواطن 10.8 مليون مستفيد، وحسب الاحصائيات أن إجمالي الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من حساب المواطن يصل شهرياً 3.4 مليار ريال سعودي، ويمكن أن ترتفع قيمة الدعم حالة انضمام مستفيدين جدد تنطبق عليهم الشروط الأساسية للاستحقاق والتي نتعرف عليها سوياًَ الفقرة التالية.

شروط استحقاق حساب المواطن الجديدة 1445-1446