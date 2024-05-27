“ابسطي أطفالك بقدوم العيد” .. أسهل طريقة لعمل معمول التمر وبسكويت العيد بمكونات بسيطة اقتصادية

مع اقتراب عيد الأضحى، ترغب الكثير من الأمهات وربات البيوت في تحضير الحلويات المنزلية بدلًا من الاعتماد على الحلويات الجاهزة، والتي قد لا تكون الخيار المفضل للكثيرين بسبب الرغبة في تقديم شيء محلي الصنع وموثوق من مكوناته، حتى المرأة العاملة التي قد تضطر أحيانًا إلى شراء الحلويات الجاهزة لتوفير الوقت والجهد.

وصفات حلويات عيد

طريقة تحضير كعك العيد

المكونات

4 أكواب من الدقيق.

كوب من السمن.

نصف كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

سمسم (اختياري).

الطريقة

سخني السمن على نار هادئة حتى يذوب، ثم اتركيه ليبرد قليلاً.

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الملح والفانيليا.

أضيفي السمن المذاب تدريجياً إلى الدقيق واخلطي حتى يتجانس.

في كوب، ذوبي الخميرة مع اللبن الدافئ والسكر، واتركيها تتفاعل لمدة 10 دقائق.

أضيفي خليط الخميرة إلى خليط الدقيق واخلطي جيداً حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

غطي العجينة واتركيها لترتاح لمدة ساعة.

شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وزينيها بالسمسم إذا رغبت.

اخبزيها في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20-25 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

طريقة تحضير بسكويت العيد

المكونات

3 أكواب من الدقيق.

كوب من الزبدة الطرية.

كوب من السكر الناعم.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح.

الطريقة

في وعاء كبير، اخفقي الزبدة مع السكر حتى يصبح الخليط كريميًا. أضيفي البيض واحدًا تلو الآخر مع الفانيليا، واستمري في الخفق. في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر والملح. أضيفي خليط الدقيق تدريجياً إلى خليط الزبدة واخلطي حتى تتشكل عجينة ناعمة. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة واضغطي عليها بخفة لتصبح مسطحة. اخبزيها في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 15-20 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

طريقة تحضير معمول التمر

المكونات

3 أكواب من السميد.

كوب من الدقيق.

كوب من السمن.

نصف كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

2 كوب من معجون التمر (للحشوة).

الطريقة