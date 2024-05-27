“أقوى دايت سريع المفعول” .. هتنزل الكرش قبل العيد بأفضل نظام غذائي صحي مافيهوش حرمان

الكثير منا يسعى لإيجاد نظام رجيم سريع المفعول لإزالة الكرش للرجال والنساء، سواء للتحضير لمناسبة قريبة أو لتحقيق رغبة ملحة في فقدان الوزن بشكل كبير انطلاقًا من هذا الهدف، سنقدم لكم نظام رجيم سريع المفعول يتضمن الوجبات الثلاثة اليومية لمدة أسبوع، ويمكن تكراره على مدار الأسابيع التالية و عبر موقعنا، سنطرح نظام رجيم فعال لإزالة الكرش للرجال والنساء لعام 2024.

نظام رجيم سريع المفعول

من خلال اتباع هذا النظام الغذائي السريع المفعول والمناسب للرجال والنساء، يمكنكم إزالة الكرش وتحقيق هدف فقدان الوزن بشكل فعال.

اليوم الأول

الفطور: كوب من الشوفان بالحليب قليل الدسم مع ملعقة صغيرة من العسل وقطع من الفواكه الطازجة.

الغداء: شريحة من صدر الدجاج المشوي مع سلطة خضراء بدون زيت.

العشاء: شريحة سمك مشوي مع خضروات مشوية مثل البروكلي والكوسا.

اليوم الثاني

الفطور: بيضتان مسلوقتان مع قطعة صغيرة من الخبز الأسمر وحبة طماطم.

الغداء: سلطة تونة مع خضروات طازجة وعصير ليمون.

العشاء: حساء الخضار مع شريحة توست كامل الحبوب.

اليوم الثالث

الفطور: كوب من الزبادي قليل الدسم مع حفنة من اللوز وقطع الفواكه.

الغداء: شريحة لحم مشوية مع سلطة جرجير وخيار.

العشاء: بيض مخفوق مع السبانخ وحبة فاكهة.

اليوم الرابع

الفطور: كوب من الحليب قليل الدسم مع رقائق الشوفان والتفاح المقطع.

الغداء: دجاج مسلوق مع خضروات متنوعة مسلوقة.

العشاء: سلطة التونة مع الخضروات الطازجة.

اليوم الخامس

الفطور: بيض أومليت مع فلفل رومي وقطع من الفطر.

الغداء: قطعة من السمك المشوي مع سلطة خضروات.

العشاء: حساء الدجاج مع شريحة خبز أسمر.

اليوم السادس

الفطور: كوب من الزبادي مع الشوفان وقطع الفاكهة.

الغداء: شريحة من اللحم البقري المشوي مع سلطة خضراء.

العشاء: سلطة البيض مع الخضروات.

اليوم السابع

الفطور: بيض مسلوق مع قطعة خبز كاملة الحبوب وحبة خيار.

الغداء: شريحة دجاج مشوي مع خضروات مطبوخة.

العشاء: شوربة خضروات وشريحة خبز أسمر.

نصائح لإنجاح الرجيم