“moe.edu.kw” نتائج الطلاب وزارة التربية الكويت 2024 بالرقم المدني لجميع المدارس التي رفعت النتائج

نتائج الطلاب وزارة التربية الكويت 2024، واحد من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها في الساعات الماضية حيث يسعى جميع طلاب النقل للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة الاستعلام عن نتائج الطلاب وزارة التربية الكويت 2024 بالرقم المدني، خاصة وأن وزارة التربية الكويتية كانت قد أعلنت عن موعد ظهور النتائج بالمدارس ليكون صباح اليوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024، وأتاحت الوزارة رابط إلكتروني يُمكن للطلاب من خلاله الاستعلام عن نتائجهم ودرجاتهم في جميع المواد الدراسية بكل سهولة ودون الحاجة إلى الخروج من المنزل، وإليكم التفاصيل.

نتائج الطلاب وزارة التربية الكويت 2024

بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الطلاب وزارة التربية الكويت 2024 في جميع المدارس على مستوى كافة المحافظات الكويتية يمكن الاستعلام عنها عن طريق الرقم المدني والرقم التسلسلي وذلك من خلال مجموعة خطوات بسيطة جداً كالآتي:-

أولًا: يتوجه الطالب أو ولي أمره إلى موقع وزارة التربية الكويتية .

. ثانيًا: في الواجهة الرئيسية ستجد خدمة نتائج الطلبة 2023/2024.

ثالثًا: يجب ملء كافة البيانات المطلوبة منك من الرقم المدني للطالب والرقم التسلسلي بشكل صحيح.

رابعًا: الضغط على عرض الشهادة لتكون النتيجة جاهزة أمام الطالب في ثواني قليلة.

اسماء المدارس التي رفعت نتائج الطلاب 2024 الكويت

رفعت العديد من المدارس نتائج الطلاب وزارة التربية الكويت 2024 الآن بشكل رسمي عبر موقع الوزارة حيث بلغ إجمالي عدد المدارس 432 مقسمة إلى 359 مدرسة تعليم عام، و28 مدرسة تعليم ديني و45 مدرسة تعليم الكبار، ويمكن التعرف على جميع أسماء تلك المدارس التي أعلنت بشكل رسمي عن النتائج من خلال نفس الخطوات السابقة فيما عدا النقر على عرض الشهادة حيث يتم النقر على عرض الاحصائيات.