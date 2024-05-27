“ترقبوا” نتائج السادس الابتدائي ٢٠٢٤ الدور الاول [نينوى – ذي قار – ديالي – الرصافة 2 – كركوك – البصرة] عبر موقع نتائجنا الوزاري

تم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي ٢٠٢٤ الدور الاول في معظم المحافظات في دولة العراق من قبل وزارة التربية العراقية، حيث إن معدل البحث عن هذا الموضوع قد ازداد كثيراً خاصة في الساعات الماضية، حيث أوضحت الوزارة أنه تم رفع نتائج محافظة واسط في الدقائق الماضية، وقد أعلنت الوزارة أنه متبقي عدد 6 محافظات لم تعلن عن النتائج بعد وهم (ديالي – الرصافة ٢ – نينوى – ذي قار – البصرة – كركوك) ومن المقرر إعلان النتائج بهم في خلال الساعات القليلة القادمة.

نتائج السادس الابتدائي ٢٠٢٤ الدور الاول

انطلقت الامتحانات الخاصة بالصف السادس الدور الاول في العراق في يوم 12 مايو وقد انتهت في نفس الشهر يوم 19، وكما أشارت وزارة التربية العراقية أن الامتحانات تم تأديتها بشفافية وصدق، وبعد الانتهاء مباشرة تم البدء في تصحيح أوراق الإجابات استعدادًا لإعلان نتائج السادس الابتدائي ٢٠٢٤ الدور الاول، وتم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ورفعها عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية في وقت سريع جداً لكي يطمأن قلب كل طالب وطالبه وولي أمر خاصة وأن هذه السنة الدراسية مصيرية في حياة الطلاب، ومن الجدير بالذكر أن إعلان النتائج يكون من خلال كل مديرية تربية منفصلة وليست مركزية، ولذلك فالمحافظة التي تنتهي من التصحيح يتم رفع النتائج الخاصة بها فوراً، فتابعوا معنا للاستعلام عن نتائجكم بكل سهولة ويسر.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي ٢٠٢٤ الدور الاول عموم المحافظات

يمكن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي ٢٠٢٤ الدور الاول جميع المحافظات العراقية من خلال عدة طرق منها: