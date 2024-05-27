“عيار 21 هيوصل 6,800 جنيه بالأسواق” .. نداء عاجل للمواطنين بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يُعد الذهب من المواضيع التي تثير اهتمام العديد من الأشخاص، حيث يعتبر ملاذًا آمنًا في الأوقات الاقتصادية الصعبة، وفيما يلي بعض العوامل التي قد تؤثر على أسعار الذهب في الفترة المقبلة وبناءً على العديد من العوامل ، فإن توقعات ارتفاع أسعار الذهب قد تكون مستندة إلى التحليلات الاقتصادية والجيوسياسية، ولكن يجب مراعاة أن السوق قد تتأثر بالتطورات الجديدة والغير متوقعة في أي وقت.

عوامل التغيير في سعر الذهب

بناءً على هذه العوامل والعديد من العوامل الأخرى، فإن توقعات ارتفاع أسعار الذهب قد تكون مستندة إلى التحليلات الاقتصادية والجيوسياسية.

قرارات البنوك المركزية بشأن معدلات الفائدة وسياسات التيسير النقدي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

في حالات التضخم المرتفع أو الاضطرابات الاقتصادية، يلجأ الناس إلى الذهب كملاذ آمن، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه وارتفاع أسعاره.

الصراعات الجيوسياسية والأحداث العالمية الكبرى قد تؤثر بشكل كبير على سوق الذهب، حيث يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في الظروف غير المستقرة.

تقلبات العرض والطلب على الذهب، سواء كانت نتيجة لاكتشاف مناجم جديدة أو تغيرات في الطلب العالمي، قد تؤثر على أسعار الذهب.

قرارات الحكومات بشأن السياسات النقدية والضريبية والتجارية يمكن أن تلعب دورًا في تشكيل توقعات السوق بشأن أسعار الذهب.

أسعار الذهب الفترة المقبلة

وفقًا لتوقعات موقع Coin Price Forecast العالمي، من المتوقع أن يصل سعر الذهب إلى مستوى 2,627 دولار بنهاية عام 2025، وإلى مستوى 2,676 دولار بنهاية عام 2026، ومن المتوقع أن يرتفع سعر الذهب إلى أعلى من 3,000 دولار في عام 2027، ويصل إلى مستوى 4,500 دولار في عام 2030، ومستوى 5,200 دولار في عام 2033، وتعتبر هذه التوقعات من بين أكثر التوقعات تفاؤلًا بشأن ارتفاع أسعار الذهب للسنوات الخمس والعشر القادمة، وبالنظر إلى السعر الحالي، من المتوقع أن يصل سعر عيار 21 في السوق المحلي إلى مستوى يقترب من 6,800 جنيه للجرام الواحد.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

وفقًا لموقع Wallet Investor، من المتوقع أن يكون سعر الافتتاح للذهب في عام 2025 عند الـ 2,400 دولار، وسيكون سعر الإغلاق في يونيو 2025 عند الـ 2,409 دولار، وفي نهاية ديسمبر، سيكون سعر إغلاق الذهب عند الـ 2,440 دولار ومن المتوقع أن يكون النصف الأول من عام 2026 مربحًا وممتعًا لمستثمري الذهب، حيث ستظهر الفترات التالية بعد ذلك اتجاهًا صعوديًا، وسيغلق العام عند مستوى الـ 2,500 دولار للأونصة، وبأقصى سعر عند مستوى الـ 2,520 دولار للأونصة.