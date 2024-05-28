مبروك للجميع.. تحميل pdf نتائج السادس الابتدائى 2024 البصرة برقم الجلوس عبر موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي 2024 البصرة الدور الأول منذ قليل، والتي من المقرر أن يتم رفعها على البوابة التعليمية خلال الساعات القادمة، ومن أجل التسهيل على أولياء أمور الطلاب أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية إلكترونياً، وبالتالي ليس هناك حاجة للتوجه إلى مقر المدرسة، ولقد خاطب الوزير باقي الإدارات التعليمية بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة خلال هذه الفترة.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائى 2024 البصرة

قامت وزارة التربية والتعليم بالكشف عن موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي 2024 البصرة الدور الأول، والذي من المفترض أن يكون الساعات القادمة وذلك بكافة المحافظات، كما أعلنت تربية البصرة أنه تم الانتهاء من رفع نتائج الشهادة الابتدائية منذ قليل، وبحسب التصريحات فإن نسبة النجاح للعام الدراسي الحالي قد تجاوزت العام الماضي بشكل كبير، ومن ناحية أخرى فلقد بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا الامتحانات النهائية لهذا العام ما يقارب 86 ألف طالب وطالبة، حيث انطلق ماراثون الاختبارات في 12 آيار الحالي وانتهت في 19 آيار.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2024

أتاحت الجهات المختصة خدمة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق للفصل الدراسي الثاني عبر شبكة الإنترنت، والتي يفصلنا عنها ساعات قليلة، حيث أعلنت باقي محافظات الجمهورية أنه خلال اللحظات القادمة سيتم رفع كافة النتائج على الموقع الرسمي، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية: